Ordu ekonomi haberleri... Ordu'da toptan elma alımları sürüyor

Ordu'da üreticilerin bahçelerinden hasat yaptıkları elmaların toptan satışı başladı.

Kumru ilçesinde olgunlaşan elmaların hasadını yapan üreticiler, toptan bir şekilde alım yapan noktalara ürünlerini getiriyor. Meyve suyu yapımında kullanılan elmaları tartıldıktan sonra alıcılara teslim eden üreticiler, kilogramı 1 TL olan fiyatların düşük olmasından yakınıyor.

Çoğunluğu fındık bahçelerinde yetişen elmalarını satan üreticiler, bu işi geçim kaynağı olarak yapmadıklarını ancak elmaları bahçede çürümeye bırakmak yerine değerlendirdiklerini belirterek, "Kilogramını bir liradan satıyoruz. Bölgemizde fındık ön planda olduğu için, elmayı geçim kaynağı olarak görmüyoruz. Hasat yaptığımız elmaların bir kısmını pekmez yapımında kullanıyoruz, bir kısmını da bu şekilde satıyoruz. En azından çürümeden değerlendiriliyor" dediler. - ORDU