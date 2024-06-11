Üye Girişi
Haberler

Ordu'dan İngiltere'ye 17 Ton Bal Gönderildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da üretilen 17 ton bal, satıldığı İngiltere'ye düzenlenen törenle gönderildi. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında kurulan bal paketleme tesisinde düzenlenen programda, Vali Muammer Erol, Ordu'nun Türkiye'de en fazla bal üreten il olduğunu belirtti. İhracatın artış gösterdiği Ordu'dan İngiltere'ye 17 ton bal gönderildi.

Ordu'da üretilen 17 ton bal, satıldığı İngiltere'ye düzenlenen törenle gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünün 10 milyon avro hibe destekli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında kurulan BALMER AŞ'nin işlettiği bal paketleme tesisinde program düzenlendi.

Törene katılan Vali Muammer Erol, Ordu'nun 19 bin 100 ton bal üretimiyle Türkiye'de birinci sırada yer aldığını belirtti.

İldeki arıcıların tamamına yakınının gezginci arıcılık yaptığını, ürettikleri balın büyük çoğunluğunu iç piyasada sattığını kaydeden Erol, şöyle devam etti:

"Buna karşın bal ihracatımız yıllara göre artış göstermektedir. Bugün İngiltere'ye 17 ton bal ihracatı için tıra yükleme yapıldı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekiplerince sağlık sertifikası işlemleri gerçekleştirildi. 5 çeşit bal bugün ihraç edilecek olup bunlar karakovan balı, petekli kaset bal, kekik balı, düz petekli bal ve süzme baldır."

Vali Erol, Ordu'dan 2019'da 180 ton, 2020'de 230 ton, 2021'de 445 ton bal ihraç edildiğini belirterek, "Bal ihracatı 2022'de 770 ton, 2023'te 730 ton olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının 5 aylık döneminde 350 ton bal ihracatı yapılmıştır. Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine, yine ABD, BAE, Katar gibi ülkelere ilimizden bal ihracatı gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 17 ton balın yüklendiği tır, İngiltere'ye uğurlandı.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi de katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Muammer Erol Türkiye Ordu Ekonomi Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title