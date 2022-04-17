Ordu'daki güneş enerjisi santralinde saatte 604 kilovat elektrik üretiliyor

AKKUŞ, ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde yenilenebilir enerjiden yararlanmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulan güneş enerjisi santralleri faaliyete geçti.

Akkuş Belediyesi tarafından Gökçebayır Mahallesi'nde yaklaşık 15 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerjisi santralinin montaj işlemleri bitirildi.

Kısa süre önce deneme süreci tamamlanan güneş enerjisi santralleri, tam kapasiteyle enerji üretimine geçti.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, santral için belirledikleri araziye 2 bin 400 panel kurulduğu söyledi.

Ordu'da ilk defa Akkuş ilçesinde kurulan santralin tam kapasiteyle çalıştığını belirten Demirci, santralin saatte 604 kilovat elektrik ürettiğini aktardı.

Demirci, güneş enerjisi santralinin tamamen belediyenin imkanlarıyla yaklaşık 5 milyon liraya kurulduğunu ifade ederek, buradan yıllık yaklaşık 2 milyon lira gelir elde etmeyi planladıklarını anlattı.

Santralde üretilecek enerjinin sadece belediyenin ihtiyacını karşılamayacağına işaret eden Demirci, "Kendi ihtiyacımızın fazlasını da satacağız. Burası hem kent hem de ülke ekonomisine önemli katkı sunacak." dedi.

İsa Demirci, ilçenin güneş enerjisi açısından verimli bir bölge olduğunu belirterek, üç özel firmanın, bölgeye yatırım yapmak için yer arayışında olduğunu sözlerine ekledi.