Ordu'da sahte gübre denetimi seferberliği başlatıldı

Ordu'da üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünlerine ulaşabilmesi için gübre bayilerine yönelik 'sahte gübre' denetimi başlatıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan denetimler ile beyan içeriğine uygun gübre satışının yapılması, üreticilerin doğru gübreleri satın alarak maddi kayıplar yaşamaması hedefleniyor. Barkod okutularak yapılan denetimlerde gübrelerin, Gübre Takip Sistemi'ne (GTS) kayıtlı olup olmadıkları denetleniyor. İl ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından yürütülen denetimler ile sahte gübreler tespit edilirken, üreticilerin güvenli gübreyi satın alarak, üretimde arzu ettikleri verim ve kaliteye ulaşmaları hedefleniyor.

Türkiye genelinde 3 bin 500 denetçi görev alacak

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Altın Ordu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar öncesi gübre dağıtıcı bayilerine yönelik denetim seferberliği başlatıldığını, Türkiye genelinde 3 bin 500 denetçinin bu denetimleri gerçekleştirdiğini kaydeden Yılmaz, "İlimizde de bu denetimler şu anda gübre denetçi kartı olan arkadaşlarımızın katılımı ile yapılıyor. Ordu'da 337 tane bayimiz var, bu bayilerden şuana kadar 82 tanesi denetlendi ve bayilerimizin tamamı denetleninceye kadar devam edilecek" dedi.

"Üreticilerin güvenilir gübreye ulaşmalarına katkı sağlıyoruz"

Gübrelerin tarımsal üretimde önemli bir girdi olduğunu kaydeden Yılmaz, üreticilerin güvenilir gübreye ulaşması adına bu denetimlerin önemine değinerek, "Üreticilerimiz sürekli olarak doğru gübreyi doğru zamanda kullanmaları yönünde bilgiler vererek, toprak tahlili konusunda bilgilendiriyoruz. Üreticilerimiz doğru ve güvenilir gübreye ulaşsınlar diye bu denetimleri gerçekleştiriyoruz ve gerekli yerlerden numuneler alıyoruz. Denetimlerimizde etiket, içerik, ambalaj ve barkod kontrolleri yapılıyor. Denetim yapılan bayilerde, bayilik izin bazı şartlarının devam edip etmediğini, uygun şartlarda gübrelerin satılıp satılmadığını da kontrol ediyoruz. Bu şekilde üreticilerimizin güvenli gübreye ulaşmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"2024 yılında 649 bayi denetlendi, 6 firmaya idari yaptırım uygulandı"

Denetimler esnasında etiket içeriği ile alınan numunelerin uyuşmaması durumunda idari yaptırımların uygulandığını aktaran Yılmaz, bu kapsamda 2024 yılında il genelinde 649 bayi denetimi gerçekleştirilerek 29 numune alındığını, alınan bu numunelerden uygunsuz çıkan 6 firmaya ait gübre için idari yaptırım uygulandığını da sözlerine ekledi.

"Sahte gübrenin önüne geçmek için yerinde bir uygulama"

Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy, ilkbahar dönemi öncesi gübre sevkiyatlarının başladığını belirterek, "Şu an büyük bir yoğunluk var, fabrikalardan bayilere gübre akışı var. Tarım ve Orman Bakanlığı, etiket içeriğinde gerçekten bitki elementleri var mı, oransal olarak tutuyor mu, barkodlar gerçekten oraya mı ait? gibi hususlarda denetim yapıyorlar. Özellikle sahte gübre üretimini piyasada duyuyoruz. Bu sayede sahte gübre üretiminin önüne geçmek ve üreticilerimizin paraları karşılığında sahte bir ürün ya da etiket içeriğini içermeyen bir ürün almalarını önlemek adına denetimler sürüyor. Bizler de ziraat mühendisleri ve tarım danışmanları olarak bu uygulamayı yerinde buluyoruz. - ORDU