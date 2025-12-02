Haberler

Ordu'da Narenciye Hasadı Başladı

Güncelleme:
Ordu'da fındık ve kividen sonra üreticilere kazanç sağlayan narenciyede hasat dönemi başladı. Perşembe ilçesinde yaklaşık 80 ton mandalina, 40 ton portakal ve 20 ton limon üretimi gerçekleştirilerek ekonomik kazanç sağlanıyor.

ORDU'da fındık ve kividen sonra üreticilere kazanç sağlayan narenciyede hasat başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, "Bölgede 350 rakıma kadar mandalina, limon ve portakal üretimi yapılabiliyor. İklim sıcaklığı arttıkça üretim yüksek rakımlara doğru da gidiyor. İlçemizdeki mandalina satsuma çeşidi olup, sulu, tatlı, damak tadı yüksek ve ince kabuklu bir mandalina türüö dedi.

Kentte, fındık ve kiviye alternatif olarak üretilen narenciyenin hasadı başladı. Perşembe ilçesinde önemli miktarda narenciye üretiminin yapıldığını belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, "İlçede her yıl yaklaşık 80 ton mandalina, 40 ton portakal ve 20 ton limon üretimi yapılıyor. Toplanan ürünlerden hem ekonomik kazanç sağlanıyor hem de üreticiler kendi ihtiyaçlarını gideriyor. Burada üretilen mandalinalar pazarlarda kilosu 20-25 TL'lik fiyatlardan satışa sunuluyor. Perşembe mandalinası, ince kabuklu ve sulu olmasından dolayı rağbet görüyorö diye konuştu.

'350 RAKIMA KADAR YETİŞİYOR'

Narenciyenin, üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten Soydan, "Bölgede 350 rakıma kadar mandalina, limon ve portakal üretimi yapılabiliyor. İklim sıcaklığı arttıkça üretim yüksek rakımlara doğru da gidiyor. İlçemizdeki mandalina satsuma çeşidi olup, sulu, tatlı, damak tadı yüksek ve ince kabuklu bir mandalina türüdür. Bu özellikleri sebebiyle talep görüyor. Ziraat odaları olarak, üreticilerimizin yanındayız. Ürünlerin, çeşitli hastalık ve zararlılardan korunması için gereken çabayı gösteriyoruzö dedi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
