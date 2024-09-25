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Ordu'da Kivi Fiyatları Belirlendi: 90 Gram Üstü Kivinin Kilogramı 40 TL

Ordu'da Kivi Fiyatları Belirlendi: 90 Gram Üstü Kivinin Kilogramı 40 TL
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Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu yıl rekolte beklentisinin 4-5 bin ton olduğunu ve 90 gram üstü kivi fiyatının 40 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Rekoltenin geçen yıla göre yarı yarıya düştüğü belirtildi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu yıl 4-5 bin ton rekolte beklediklerini belirterek, 90 gram üstü kivinin fiyatının ise 40 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Ordu'da, fındığın yanında üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivinin fiyatı belirlendi. Açıklanan fiyata göre 90 gram üstü kivinin kilogram fiyatı 40 TL, 70-90 gram arası 25 TL ve 50-70 gram arası kivi fiyatı ise 10 buçuk TL olarak belirlendi.

Fiyatlar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Uzunlar, kivide rekoltenin geçen yıl 9 bin ton olan rekoltenin bu sene neredeyse yarı yarıya düştüğünü ancak fiyatların yükseldiğini belirterek, "Alım fiyatları peşin ödeme ve kantar başında belirlenecek. Anlaşmaya göre, birinci sınıf olarak kabul edilen 90 gram üzeri kivinin alım fiyatı 40 TL, 70-90 gram arası ikinci sınıf kivinin fiyatı 25 TL, üçüncü sınıf olarak tabir edilen, ancak üreticiler tarafından pek kabul edilmeyen kivinin fiyatı ise 10 TL olarak belirlendi. Geçen yıl birinci sınıf kivinin fiyatı 20 TL iken bu sene fiyat 2'ye katlandı. Ordu kivisi artık kalite konusunda kendisini ispatladı. Bu yıl rekolte beklentisi geçen yıla göre yarı yarıya azaldı. Tahminlere göre bu yıl 4-5 bin ton rekolte bekliyoruz, bu rakam geçen yıl 9 bin ton idi" dedi.

Uzunlar ayrıca, fındıkta olduğu gibi kivi üretiminde de kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele ettiklerini sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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