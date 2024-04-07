Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ordu'da fındık üreticileri kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da fındığı tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında bahçelere feromon tuzakları asıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, ülke için önemli bir ihracat ürünü olan fındıkla ülkeye yıllık ortalama 2-3 milyar dolar döviz girdiğini anımsattı.

Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 400 bin ailenin geçimini fındıktan sağladığını belirten Yılmaz, böylesine önemli bir üründen yeterince verim alınabilmesi için zararlılara karşı da mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmaları kapsamında bugüne kadar il genelinde 40 bin kışlakta ilaçlama çalışması yürütüldüğünü kaydeden Yılmaz, konuyla ilgili 600'ün üzerinde uzmanın katıldığı eğitim çalışması yapıldığını aktardı.

Kahverengi kokarcanın özellikle geçen yıl oldukça fazla görülmeye başlandığını, bu durumun üreticilerde tedirginlik yarattığını ifade eden Yılmaz, "Zararlıya yönelik mücadele kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde 10 ilçemizde toplamda 30 noktaya feromon tuzaklar asıldı." dedi.

Yılmaz, feromon tuzaklarının haftalık düzenli şekilde kontrol edileceği ve takibinin yapılacağına dikkati çekerek, tuzaklarda yapılacak tespitlere göre zararlının yoğunluk gösterdiği yerlerde kimyasal ilaçlama çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.

Kahverengi kokarcanın halen birçok noktadaki kışlaklar ve çevresinde görüldüğüne işaret eden Yılmaz, "Bu zararlıyla fındık bahçelerine yayılmadan mekanik ve ruhsatlı ilaçlar kullanılarak mücadele edilmesi, popülasyonunun baskılanması açısından önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Kemal Yılmaz, tüm üreticilere kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kemal Yılmaz İhracat Ordu Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title