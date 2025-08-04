Ordu'da Fındık Hasat Sezonu Başladı

Ordu'da Fındık Hasat Sezonu Başladı
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Ordu'da 'yeşil altın' olarak bilinen fındıkta yeni hasat sezonu başladı. Üreticiler, erken olgunlaşan mahsulleri toplamaya başladı. Ancak bu sene fındık rekoltesinin düşük olduğu belirtiliyor.

ORDU'da bölgenin en önemli geçim kaynağı olan ve 'yeşil altın' olarak bilinen fındıkta, yeni hasat sezonu başladı.

Kentte sahil kesimleri için hasat tarihinin 4 Ağustos olarak belirlendiği fındıkta sabahın erken saatlerinde hasat başladı. Altınordu ilçesi Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı mahallelerinde ve Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için fındık bahçesine giren üreticiler ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını yapmaya başladı.

Fındık işçisi Recep Kelem (28), hasadın ilk günü olması nedeniyle bahçeye geldiklerini belirterek, "Bu iş, sene de bir ay yapılıyor. Kimi zaman eğlenceli, kimi zaman zorlu bir süreç olarak geçiyor. Sabah erken kalkıyoruz, akşam 17.00'de çalışmayı bırakıyoruz. Herkese hayırlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Fındık işçisi Medine Karakılıç (55) da "Dalda bir fındık bile kalsa o dalı çekip, fındığı almak zorundasın. Çok zor ve yorucu bir iş. Herkese bereketli bir hasat diliyoruz. Bu sene fındık yok denecek kadar az. Kış burada ağır geçti. Nisan'da yağan kar da her şeyi mahvetti. İnşallah seneye daha iyi oluruz" ifadelerini kullandı.

Hasadın yaklaşık 1 ay süreceği kentte, 2025 yılı fındık rekoltesi 64 bin 149 ton, 2024 yılında ise 202 bin ton olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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