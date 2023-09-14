Ordu'da Fındık Hasadı Tamamlandı, Kurutma ve Seçme İşlemleri Devam Ediyor

Ordu'da hasadı tamamlanan fındıkların kurutma ve seçme işlemleri sahil kesimlerinde devam ediyor. Üreticiler, yüksek kesimlerden getirdikleri fındıkları kurutmak için çaba sarf ediyor. Fındık üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı çadırlarda gecelemek zorunda kalıyor.

Ordu'da hasadı tamamlanan fındıkta kurutma ve seçme işlemleri devam ediyor. Üreticiler, yüksek kesimlerden getirdikleri fındıkları sahil kesimlerinde kurutmaya çalışıyor.

Ordu'da sahil kesimlerinde 12 Ağustos olarak belirlenen hasat sezonu yüksek bölgelerde devam ediyor. Üreticilerin bir kısmı fındıkları satarken, bir kısmı ise depolara kaldırdı. Bazı üreticiler ise mahsullerini kurutma ve seçme telaşına devam ediyor. Üreticiler patoza verdikleri fındıkları harmanlara sererek hem kurutmaya çalışıyor, hem de seçmeye çalışıyor. Üreticiler hırsızlık olaylarına karşı geceyi kurdukları çadırlarda geçirdiklerini belirtiyor.

"Yüksek kesimlerdeki hava şartları nedeniyle sahil kesiminde kurutuyoruz"

Kabadüz ilçesinden fındığını getiren Ali Gündoğdu, "Hava şartları yüksek kesimlerde elverişli olmadığı için sahil kesimine getirdik. Bir süredir burada kurutmaya çalıştık, yarın da kaldırırız. Bu yıl bizim fındıkta nerdeyse yarı yarıya kayıp var, açıklanan rekoltenin de altında olduğunu düşünüyorum. Fiyatların serbest piyasada daha da artacağını tahmin ediyorum, bu nedenle ihtiyacı olmayan üreticilerimizin fındıklarını manavlara indirmemesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Bir hafta boyunca bekliyoruz"

Fatma Gündoğdu isimli üretici de patoz işleminden geçen fındıkları sahil kesimine indirerek kurutmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Burada bir hafta bekliyoruz. Gündüzler ben, akşamları ise eşim burada bekliyor. Çadır kuruyoruz ya da araçta yatıyor, zorlu geçiyor" dedi.

"Kurutma süreci zorlu geçiyor"

Yaklaşık 10 günden bu yana kurduğu çadırda geceleri nöbet tutarak mahsullerini kurutmaya çalıştıklarını söyleyen Dursun Aydın da kurutma aşamasının zorlu geçtiğini, hava şartlarının kendilerini zorladığını belirtti. - ORDU