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Ordu'da Arı Yetiştiricileri Bu Sezon 13 Bin Ton Bal Üretti

Ordu'da Arı Yetiştiricileri Bu Sezon 13 Bin Ton Bal Üretti
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Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bu yıl gezginci arıların 13 bin ton bal üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Üretimdeki düşüşün mevsimsel nedenlere bağlı olduğu belirtildi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, ülkenin farklı noktalarına giden gezginci arıcıların bu sezon 13 bin ton bal ürettiğini söyledi.

Çiftçi, AA muhabirine, kentteki 3 bin 500 üreticinin 600 bin kovanda büyük emeklerle bal ürettiğini belirtti.

Çoğunluğu gezginci arıcıların her yıl nisan ve mayısta ülkenin farklı noktalarına gittiklerini anlatan Çiftçi, sezonu tamamlayan üreticilerin dönüş hazırlığında olduğunu ifade etti.

Çiftçi, bu sezon Ordulu arıcıların 13 bin ton bal ürettiğini vurgulayarak, "Mevsimsel nedenlerden dolayı üretim biraz düşük. Özellikle nisanın kurak geçmesi nedeniyle bu düşüş oldu. Mayısta yağan yağmurlar da doğayı yeterince beslemedi. Bundan dolayı bir verim kaybımız oluştu." dedi.

Çoğunluğu çiçek balı olmak üzere ayçiçeği, çam ve kestane balı da üreten arıcıların en önemli sorununun sahte bal olduğunun altını çizen Çiftçi, "Son dönemde sahte bal üreten işletmelere yönelik gerçekleştirilen operasyonları yakından takip ediyoruz. Gerçek arıcının hakkını koruyan yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Ekonomi

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