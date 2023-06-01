Ordu'da 20 Bin Ton Kapasiteli Lisanslı Fındık Deposu İnşaatı Başladı

ORDU'da, 20 bin ton fındık kapasiteli lisanslı depo inşaatının başladığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 35 silodan oluşan ve 20 bin ton kapasiteli bir lisanslı depoyu üreticilerimize açacağız. Fındığını patoza verdikten sonra piyasaya 'emaneten' indirmek zorunda kalan üreticinin sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız dedi.Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde fındık üreticilerinin depolama sorununu ortadan kaldırması beklenen lisanslı deponun inşaat çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazi içinde inşa edilecek lisanslı deponun olduğu alanın düzenleme ve hafriyat çalışmaları yapılıyor. Depo, inşaat çalışmalarının ardından son teknolojiyle donatılacak. Fındığın en iyi şekilde korunmasını sağlayacak olan depoda, çelik silo yükleme bunkerleri ve besleme istasyonları, fındık tankları, fındık temizleme ekipmanları, fındık numune alma ve analiz ekipmanları, elektronik fındık tartım kantarları, fındık beslemesi sağlayan muhtelif ölçülerde konveyör ve elevatör ekipmanları, fındık boşaltılmasını sağlayan muhtelif ölçülerde konveyör ve elevatör ekipmanları, lisanslı depoculuk yazılımı ve ekipmanları, barkod sistemi ve ekipmanları, jüt çuval ve bigbag çuval paketleme ekipmanları, azot jeneratörleri ve ekipmanları, kabinli dizel jeneratör ve ekipmanlarıyla sıcaklık görüntüleme sistemleri yer alacak.

'FINDIĞI YABANCILARIN ELİNDE OYUNCAK OLMAKTAN KURTULACAĞIZ'

Sürdürülen inşaat çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, lisanslı depoyla fındığın daha da değer kazanacağını söyleyerek, Lisanslı depoculuk için şirketimizi kurduk. Yerini belirledik. Yeni Organize Sanayi Bölgesi için Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde satın aldığımız arsa içerisinde 36 dönüm üzerinde 14 bin metrekarelik inşaat alanında lisanlı depoyu hayata geçiriyoruz. 35 silodan oluşan ve 20 bin ton kapasiteli bir lisanslı depoyu üreticilerimize açacağız. Fındığı artık yabancıların elinde oyuncak olmaktan kurtulacağız. Fındığını patoza verdikten sonra piyasaya 'emaneten' indirmek zorunda kalan üreticinin bu sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız diye konuştu. (DHA)