Ordu Büyükşehir Belediyesi Çamaş ilçesinde yol yatırımlarını tamamladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu tarihinin en büyük ve en geniş kapsamlı altyapı ve ulaşım yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Çamaş ilçesinde yol yatırımlarına tam gaz devam eden Büyükşehir Belediyesi, iki ayrı yerde 5 km'lik asfalt çalışmasını tamamladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çamaş ilçesine bağlı Söken Mahallesi'nde Çamaş ilçe merkezini Fatsa ilçesine bağlayan alternatif yol olarak da bilinen 2,5 km'lik olan güzergahı asfaltladı.

Ekipler, Kemalpaşa ve Sarıyakup Mahalleleri üzerinden, ilçe merkezine bağlantı sağlayan 3 km'lik Yeni Mahalle grup yolunda asfalt çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar mahalle halkı tarafından da büyük takdir topladı.

Muhtarlardan Başkan Güler'e teşekkür

Çamaş Söken Mahallesi Muhtarı Ahmet Feyzi ve Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Garip, yapılan hizmetler için Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.

Muhtarlar konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır yatırım görmeyen yolumuz sonunda asfalt konforuna kavuştu. Tozdan ve çamurdan yıllardır mağdur olan yolda sorunlarımız çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederiz."

Çamaş'a 30 milyonluk ulaşım yatırımı

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çamaş ilçesinde geride kalan 4.5 yılda 30 milyon liralık ulaşım yatırımı gerçekleştirdi. - ORDU