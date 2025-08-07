OPET'ten Güneş Enerjisi Atılımı: Mahmutlar GES Projesi Devrede

OPET, İstanbul'daki Genel Müdürlük binası ile Körfez ve Giresun Terminalleri'nin elektrik tüketiminin tamamını güneşten karşılamasını sağlayacak Mahmutlar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'ni devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji sektöründe dönüşümün öncüsü olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren OPET, elektrik tüketimini yenilenebilir enerjiden karşılayacak adımlarıyla sektörde bir ilke daha imza attı.

Bu doğrultuda, Koç Holding Selfie Projesi kapsamında Manisa'nın Demirci ilçesinde kurulumu tamamlanan Mahmutlar GES'i önceki günlerde devreye alan OPET, İstanbul'daki Genel Müdürlük binasıyla Körfez ve Giresun Terminalleri'nin tüm elektrik tüketimlerini güneş enerjisinden sağlayacak.

Yıllık elektrik üretimi 5 bin megavatsaati bulacak Mahmutlar GES ile 1500 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer üretim gerçekleştirilirken, çevresel açıdan da önemli kazanımlar sağlanacak.

Şirket, Mahmutlar GES projesiyle yıllık 3 bin ton karbon emisyonunun önüne geçerek çevre dostu bir çözüm sunarken 145 bin ağacı doğaya kazandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, bu yatırımın yalnızca elektrik üretimi açısından değil, aynı zamanda çevresel sorumluluk anlamında da sektör için dönüştürücü bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mahmutlar GES, OPET'in sürdürülebilirliğe olan bağlılığının çok somut bir yansıması. Yatırım kararlarımızı alırken yalnızca ekonomik değil, toplumsal ve çevresel etkileri de göz önünde bulundurmaya büyük önem veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, elektrik ihtiyacımızı doğrudan güneşten karşılayan, fazlasını da şebekeye aktaran bir yapı kurduk. Akaryakıt sektöründe bu ölçekte bir GES yatırımıyla elektrik tüketimini kendi üretimiyle karşılayan ilk örneklerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Günümüzde enerji sektörü büyük bir dönüşüm içinde. OPET olarak biz bu dönüşümün sadece izleyicisi değil, aktif bir oyuncusu olarak yol alıyor, projeler geliştiriyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız bunun bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde çevreye duyarlı, verimli ve teknoloji odaklı yeni projelerle sürdürülebilir enerji alanındaki varlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Mahmutlar GES toplam 2,76 megavat kurulu güçle Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne de katkı sunacak. Projeyi, paydaşları Entek Elektrik, Solareg, Solares Enerji AŞ, saha uygulama süreçlerini ise ASC Enerji ile yürüten OPET, projenin geliştirme sürecinde tesislerinin tüketim profillerinin dikkate alınarak uygun arazi seçimine özen gösterdi.

Öte yandan, şirketin Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde Koç Holding Selfie Projesi kapsamında Ozanlar GES yatırımı da sürüyor. Kurulu gücü 5,7 megavat olacak Ozanca GES, OPET'in Marmara ve Mersin terminallerinin elektrik ihtiyacı dikkate alınarak geliştirildi. Panel montaj çalışmaları devam eden projenin yılın son çeyreğine kadar yetiştirilerek devreye alınması planlıyor.

Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik kapsamlı stratejiler geliştiren OPET, Türkiye'nin "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefinin yanı sıra, Koç Holding'in "2050 Karbon Nötr" hedefiyle de uyumlu şekilde çalışmalar yürütüyor. İki büyük GES yatırımının yanı sıra "Akıllı İstasyonları"nda çevre dostu uygulamaları teşvik eden, enerji tasarrufu sağlayan çözümler sunan şirket, istasyonlarının elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını kanopi üzerine kurulu GES'le karşılayan projeleriyle de öne çıkıyor.