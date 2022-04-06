Opel ve Darmstadt Üniversitesi, Stellantis'in ilk OpenLab'ı için anlaştı

Alman üretici Opel, yeni aydınlatma teknolojileri konusunda Darmstadt Teknik Üniversitesi (TU Darmstadt) ile anlaştı.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği, Stellantis'in hatırı sayılır üniversitelerle başlattığı ve "OpenLabs" adı verilen araştırma ağının Almanya'daki ilk oluşumu olma özelliğini taşıyor.

Gelecek nesil otomotiv aydınlatma sistemlerine dair bilimsel bilgiler elde etmek amacıyla kurulan bu yeni ortaklığın kapsamı, iletişim yardım sistemleri, uyarlanabilir farlar, stop lambaları, iç aydınlatma ve ışık kaynakları olmak üzere 5 ana geliştirme alanında olacak.

Stellantis'in küresel araştırma ağı "OpenLabs" projesi kapsamında Almanya'daki ilk iş birliğini grubun Alman üyesi Opel gerçekleştirdi. Bu kapsamda TU Darmstadt ile yapılan stratejik ortaklık, yeni aydınlatma teknolojileri çağına geçiş yolunda önemli bir adım olacak. Bununla birlikte grup, ilk etapta üniversitenin Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Bölümü'ndeki üç doktora öğrencisine gelecek dört yıl için finansman sağlayacak.

Opel ile Darmstadt Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği ile ortaya çıkan bu yeni Open Lab her iki ortak için de yeni nesil aydınlatma teknolojilerine giden yolda bir kazan-kazan ortaklığı hedefleniyor.

-"Yolu aydınlatmaktan fazlasını yapacak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Opel CEO'su Uwe Hochgeschurtz, Opel ile TU Darmstadt'ın gerçekleştirdiği ortaklığa ilişkin şunları kaydetti:

"Gelişmiş uyarlanabilir far sistemleri, yolu mevcut koşullara göre aydınlatmaktan çok daha fazlasını yapıyor. Çok sayıda yardımcı sisteme bağlılar ve sürüşü daha güvenli ve konforlu hale getiriyorlar. TU Darmstadt ile birlikte tamamen yeni aydınlatma sistemleri geliştirmek ve bunları pazara sunmak istiyoruz. TU Darmstadt'tan bilim ve araştırma uzmanlarıyla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

Opel Dış Aydınlatma İnovasyon Liderliği Mühendisi Philipp Röckl ise konuya ilişkin olarak, "Uzun yıllardır alanındaki uzmanlarla çalışıyoruz. OpenLab ile olan aydınlatma teknolojisi iş birliğimiz uzun vadede yoğunlaşacak ve güçlenecek. Mevcut araştırma projesi ilk etapta dört yıl için planlandı. Ancak amaç, önümüzdeki on yıl ve sonrası için stratejik bir ortaklık oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Röckl, OpenLab'ın iletişim ve sürüş destek sistemlerinin, uyarlanabilir far sistemlerinin, stop lambalarının, iç aydınlatmanın ve genel olarak ışık kaynaklarının daha da geliştirilmesine odaklandığına vurgu yaparak, "Bu iş birliği ile aydınlatma konusuna bütünsel bir bakış açısı getiriyoruz. Aydınlatma, otomobilin farlarının çok ötesine geçiyor ve birçok alanda büyük bir öneme sahip." dedi.

-"Araçlar dünyanın en akıllı aydınlatma teknolojilerinden birine sahip olacak"

Darmstadt Üniversitesi Aydınlatma Teknolojisi Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Tran Quoc Khanh ise, "Her şey planlandığı gibi giderse, Stellantis ile geliştirilen aydınlatma teknolojilerine sahip ilk araçlar, 2028 yılına kadar yollara çıkacak ve dünyanın en akıllı aydınlatma teknolojilerinden birine sahip olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.