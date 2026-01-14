Haberler

OPEC'in ham petrol üretimi, Aralık 2025'te günlük 105 bin varil arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Aralık 2025'te günlük ham petrol üretimini 105 bin varil artırarak 28 milyon 564 bin varile yükseltti. Irak'ta üretim artış gösterirken, Venezuela'da azalma kaydedildi. OPEC, 2026 için talep tahminini aynı tutarak küresel petrol talebinde artış öngörüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, Aralık 2025'te önceki aya göre 105 bin varil artarak 28 milyon 564 bin varile yükseldi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en fazla artış Irak'ta, en fazla düşüş ise Venezuela'da gerçekleşti.

Irak'ta günlük üretim 55 bin varil artışla 4 milyon 119 bin varile çıktı. Venezuela'da ise üretim günlük 60 bin varil azalarak 896 bin varile geriledi.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, Aralık 2025'te önceki aya göre 105 bin varil artarak 28 milyon 564 bin varil oldu.

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi aynı dönemde 238 bin varil azalarak 42 milyon 831 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, 2026 talep tahminini korudu

OPEC, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmedi. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 230 bin varil artışla 60 milyon 430 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 150 bin varil artışla 46 milyon 90 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 340 bin varil artarak 107 milyon 860 bin varil olacağı öngörülüyor. Bunun, OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 240 bin varil artışla 61 milyon 670 bin varile, OECD ülkelerinde ise günlük 100 bin varil artışla 46 milyon 190 bin varile ulaşması bekleniyor.

