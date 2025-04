ON Dijital Bankacılık'tan Sokak Hayvanlarına Destek Projesi: Pati Dostları

ON Dijital Bankacılık, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Kurtaran Ev Derneği işbirliğiyle "Pati Dostları" projesini hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank'ın bu yıl 3. yılını kutlayan dijital bankacılık markası ON, yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Yardıma muhtaç hayvanları koruma altına alarak sahiplendirilene kadar onlara yaşam alanları sunan Kurtaran Ev Derneği işbirliğiyle Pati Dostları projesini başlatan ON Dijital Bankacılık, bir yıl boyunca sokak hayvanlarının mama, barınma ve veteriner ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacak. Her yeni ON müşterisi için, bir kap mama bağışında da bulunulacak.

Proje çerçevesinde, Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç ve banka çalışanları, Sokak Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında, Kurtaran Ev Derneği'ni ziyaret ederek barınaktaki hayvanlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Dinç, ON Dijital Bankacılık olarak finansal çözümler sunmanın yanı sıra topluma değer katan projelere öncülük ettiklerini belirtti.

Bu projeyle, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"Kurtaran Ev Derneği işbirliğiyle yuva arayan patili dostlarımızın mama, barınma ve veteriner ihtiyaçlarına destek oluyor, hayvan sahiplendirme ve farkındalık etkinlikleri düzenleyerek toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de eğitimden çevreye kadar farklı alanlarda sürdürülebilir projelerle sosyal etkimizi büyütmeye, topluma, çevreye ve dünyamıza katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Kurtaran Ev Derneği Gönüllü Koordinatörü Özlem Duygu da tarafların, hayvan refahını arttırmak için güçlü bir işbirliğine imza attığını, sokak hayvanlarına mama ve tedavi imkanı sağlayarak daha fazla canlının hayatını iyileştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Duygu, "Burgan Bank'ın desteği ve değerli bağışçılarımızın katkılarıyla, hayvan dostu bir gelecek için sürdürülebilir adımlar atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.