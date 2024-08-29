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OMÜ ve SOYS Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi'ni tamamladı

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS) arasında imzalanan protokol kapsamında otomotiv sektörü için teknik personel yetiştirmeye yönelik 'Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi' sona erdi. Eğitimlerin geri dönüşlerinin incelendiği brifing toplantısında, kursiyerlerin sertifikalaştırılması kararlaştırıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS) arasında imzalanan protokol kapsamında otomotiv sektörü için teknik personel yetiştirmeye yönelik 'Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi' sona erdi.

OMÜ Rektörlüğünde eğitimin geri dönüşlerini incelemek amacıyla Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve SOYS Dernek Başkanı Mehmet Akif Koçak başkanlığında brifing toplantısı düzenlendi. Sektörün ihtiyaçlarına yönelik fikirlerin paylaşıldığı toplantı sonunda ilerleyen zamanlarda düzenlenecek eğitimlerde kursu veren eğitimcilerinin eğitilmesi ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından da kursiyerlerin sertifikalaştırılması kararlaştırıldı.

"Otomotiv sektöründe nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir adım atıldı"

Toplantıda konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, eğitimlerle Samsun'da otomotiv sektöründe nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir adım atıldığını ifade ederek, "Üniversite-sanayi iş birliği sayesinde verilen eğitimlerle, yeni gelişen teknolojileri en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Türkiye'deki ve dünyadaki elektrikli araçlarla ilgili sektördeki gelişmeler dikkate alınarak SOYS ile yapılan bir protokol çerçevesinde, sektördeki nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere yeni eğitimler düzenlemek istiyoruz. Daha önce imzaladığımız protokol kapsamında akademide üretilen bilgi ve becerilerle sektördeki ihtiyaçlar arasında bir denge sağlamak için yeni eğitim programları düzenleyeceğiz. Dolayısıyla katılımcıların sektörde pratik deneyim kazanması ve sektörle birlikte çalışması önem arz ediyor. Ayrıca verdiğimiz eğitimlerin TSE standartlarını karşılamasını da istiyoruz. Başlangıç olarak eğitmenin eğitilmesi noktasında desteğe ihtiyacımız var. İhtiyaç duyulan eğitimin formu belirlenip TSE-Üniversite iş birliği ile sertifika programı yapılabilir" dedi.

"Elektrikli araçlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğine ilişkin raporlar hazırlanmalı"

Yeşilyurt Demir Çelik MYO Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı da "Sahadaki öğrencilerin karşılaştıkları elektrikli araçlarla ilgili çıkan arazlıların bakımı ve hasarların giderilmesiyle ilgili nasıl müdahale edilmesi gerektiğine ilişkin raporların hazırlanması gerektiği" vurgusunda bulundu.

TOYOTA eğitmenlerinin de katıldığı toplantıda Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Samulaş Raylı Sistem Ulaşım İşletmesi Genel Müdürü Fatih Arlı, OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı, Samsun Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Doç. Dr. Kemal Özcan ile Üniversite Sanayi İş Birliği uzmanı Yaman Şeker, Kosifler Oto Şirket Müdürü Uğur Şakiroğlu, Mengerler Ticaret Türk A.Ş. Samsun Şubesi Karadeniz Motorlu'nun Genel Müdürü Özkan Demir, Birmot Samsun Şube Müdürü ve Otokoç Samsun Şube Müdürü Ömer Karlı, Erçal Otomotiv Yedek Parça ve Servis Müdürü Ziya Kalafat, yetkili servis müdürleri ve Yeşilyurt Demir Çelik MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı öğretim elemanları ve kursiyerler hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ekonomi samsun Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

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