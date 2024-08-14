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OMÜ ve SOYS İş Birliğiyle Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi Tamamlandı

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS) arasında imzalanan protokol kapsamında, otomotiv sektörü için teknik personel yetiştirmeye yönelik 'Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi' sona erdi. 19 kursiyer sektöre hazır hale geldi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS) arasında imzalanan protokol kapsamında, otomotiv sektörü için teknik personel yetiştirmeye yönelik 'Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi' sona erdi. 19 kursiyer sektöre hazır hale geldi.

Samsun'da otomotiv sektöründe nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere, yürütücülüğünü Sürekli Eğitim Merkezi'nin (OMÜSEM) üstlendiği 96 saatlik mesleki eğitim programı, 19 kursiyerin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerler için OMÜ Senato Salonunda gerçekleşen törenle belgeleri verildi.

Rektör Ünal: "Elektrikli araç konusunda Samsun'un bir üsse dönüşmesine katkı sağladık"

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Eğitim alan ve aldığı eğitimle meslek hayatında yeni bir aşamaya geçecek olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu süreç hem üniversite olarak hem de sektör olarak iki tarafı da heyecanlandırdı. Sektörle iş birliği anlamında örnek gösterilebilecek, bizim açımızdan çok değerli bir çalışmaydı. Bu nedenle üniversitemize teşekkür ediyorum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin bu süreçteki rolü, bölgenin gelişimini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak nitelikli eğitimler üretmek, bu eğitimleri personeliyle beraber sunmak ve ardından bu süreci belgelendirmektir. Bugün başarıyla tamamladığımız bu kurs nedeniyle oldukça mutluyuz. Samsun ve sektör açısından önemi; elektrikli araç konusunda Samsun'un bir üsse dönüşmesine katkı sağlayan, güven veren bir arkadaş grubumuz oldu. 5 ay süren çalışma sürecek. Bundan sonra değişen teknoloji ve bilgi, birikim bu çalışmanın tekrarlanmasını gerekli kılacaktır" dedi.

"Bu eğitim, sadece bir başlangıç aşamasıydı"

Verilen eğitimlerin ileride de devam edeceğini belirten Rektör Ünal, "Elektrikli araçlar konusunda ustalarımızı ve sektörde hizmet veren arkadaşlarımızı, yeni bilgi ve teknolojiyle buluşturmak; herhangi bir risk oluşmaksızın onları eğitmek arzusuyla SOYS'la yaptığımız bir protokol çerçevesinde bu süreci başlattık. Bugün, 5 ay süren ve 96 saatlik bu eğitim programını tamamlamış bulunuyoruz. Ancak bu eğitim, sadece bir başlangıç aşamasıydı. Bundan sonra sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eğitimler yeniden planlanarak devam edecek ve yeni adaylar bu sürece katılacak" diye konuştu.

Koçak: "Elektrikli araçlar anlamında önemli adımlar atılacak"

SOYS Başkanı Mehmet Akif Koçak ise "Üniversitemizle birlikte bu programın sadece bir başlangıç olduğuna inanıyorum. İnşallah bu programın devamı da gelecektir. Şu anda elektrikli otomobiller gündemde. Şehrimiz Samsun'da da bu alanda önemli adımlar atılacağını düşünüyorum. Şehrimizde de bu eğitimi başlattık ve elektrikli araçlar konusundaki çalışmalarımıza devam ederek güzel işler başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kursiyerler ise aldıkları eğitimlerin sektörel bazda kendilerine çok büyük kazanımlar kattığını söylediler.

Program, Rektör Ünal'ın eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika vermesiyle sona erdi. Programa ayrıca OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, akademisyenler ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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