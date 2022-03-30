OMÜ'den iş birliği protokolü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile imzaladıkları protokolün yeni çalışma alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını söyledi.

OMÜ, kalkınma ajansı ile iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol metniyle; OMÜ'nün sahip olduğu bilgi birikiminin OKA'nın TR83 bölge kalkınmasına yönelik, sosyal sorumluluk, yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında sunduğu desteklerle birleştirilerek kalite ve verimlilik arttırıcı sonuçların alınması, ortak sosyal sorumluluk projeleri ve AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi amaçlanıyor. Protokolle iki kurum, Türkiye'nin AR-GE gücünün arttırılması hedefiyle verilen her tür ulusal ve uluslararası desteklerden faydalanılması ve üniversite-sanayi iş birliği içeren projelerde ortak hareket etmesi planlanıyor. Bir yıl geçerli olacak protokolle; yeni bir ürün üretilebilmesi, yapılan bir ürünün geliştirilmesi, ürün kalitesi veya standartların yükseltilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İş birliği anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Bu anlaşmayla var olan iş birliğini aslında kayıt altına alıyoruz. Arzu ettiğimiz şey; OKA'nın imkanlarını ve tecrübelerini üniversitenin birikimiyle birleştirerek yeni çalışma alanlarının oluşturulmasına katkı sağlaması. Özellikle de AR-GE çalışmalarının mutlaka üretime dönmesi, katma değeri yüksek ürünlerin çıkmasına imkan sağlamasını istiyoruz. Samsun'un sanayisi gelişiyor. Bu nedenle coğrafik bölgeye özgün bir alan oluşturarak bunun projelerle çalışılmasını istiyoruz" dedi.

OMÜ Rektörlüğünde imzalanan protokol metnine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin imza attı. OMÜ ve OKA karşılıklı yapılacak anlaşmalar çerçevesinde, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve bölge kalkınmasına yönelik AR-GE çalışmalarının yürütülmesinde iş birliği içerisinde olacak aynı zamanda bu sürece katkı sağlayacak organizasyonlar ve etkinlikler düzenleyecek.

Protokol törenine OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Halil İbrahim Zengin, Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan, OMÜ-TTO Koordinatörü Öğr. Gör. Eda Beylihan ve OMÜ-TTO Ticarileştirme ve Pazarlama Uzmanı Sinan Tosun katıldı. - SAMSUN