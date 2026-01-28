OMSAN Lojistik taşımacılık omurgasını yeniliyor

Omsan Lojistik, altyapı yatırımlarına hız verdi. Dünyanın önde gelen enerji ve gaz üreticilerinin Türkiye içi dağıtım operasyonlarında stratejik çözüm ortağı olarak konumlanan şirket, bu hedef doğrultusunda öz mal araç filosunu kapsamlı biçimde yenilediğini duyurdu.

Lojistik sektörünün önde gelen firmalarından OMSAN Lojistik, kazandığı yeni ihaleler kapsamında yaklaşık 500 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım ile 78 adet yeni çekici filoya dahil edildi.

Yapılan bu yatırımlar yalnızca OMSAN'a ait bir büyüme hamlesi olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken OMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, şunları söyledi: "Bu adımlar, istihdam oluşturan, üretimi destekleyen ve topyekün ekonomiye katkı sağlayan bir değer zincirinin parçasıdır. Aynı zamanda bu yatırımlar, şirketimizi geleceğe taşıyan; OYAK Genel Müdürümüzün de her fırsatta vurguladığı, uzun vadede yüksek değer kazanma potansiyeli barındıran stratejik alanlara yönelme sürecinin somut bir yansımasıdır."

Yatırımların arkasındaki ana itici gücün OMSAN'ın 48 yıllık birikimi ve OYAK'ın uzun vadeli vizyonu olduğunu vurgulayan Arıburnu, lojistik sektöründe üstlenilen sorumluluğun altını çizdi.

Arıburnu değerlendirmesinde şunları kaydetti: "OMSAN kültüründe iş, önce ülke ve üyeler için yapılır; kazanç bunun doğal sonucudur. Müşterilerimizi memnun etmek yalnızca ticari bir hedef değil, aynı zamanda bir görev ve bir terbiyedir. Dünya çapındaki enerji firmalarına sunduğumuz hizmetin kalitesi, ülkemizin ve şirketimizin itibarı açısından paha biçilmezdir. Yakın gelecekte bu hizmetleri dünyanın dört bir yanında sunmayı hedefliyoruz."

Taşımacılık filosuna yönelik bu yatırımların yalnızca kapasite artışıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Arıburnu; güvenlik, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet alanlarında da OMSAN'ın çıtasını yükselttiğini ifade etti.

Şirket, enerji başta olmak üzere stratejik sektörlerde yüksek katma değerli, güvenilir ve küresel ölçekte rekabetçi lojistik çözümler sunma kararlılığını güçlenerek sürdüreceklerini duyurdu. - İSTANBUL