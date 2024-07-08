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Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var

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Bazı ürün fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili olarak tarım sektöründe ürün değil eleman sıkıntısı olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz" sözleri tartışma yarattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hayvancılık faaliyetleriyle iştigal edenler, eleman bulamadıklarından hareketle bu boşluğu ancak Afgan Çobanlarla doldurduklarını sıklıkla ifade etmektedirler. Bakanımızın açıklamasında da bu bilgi ifade edilmiştir" denildi.

Tarladan sofraya gelene kadar bazı ürünlerin fiyatındaki fahiş artış tepkilere neden oluyor. Piyasadaki yüksek fiyatlar hakkında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım sektöründe ürün değil eleman sıkıntısı olduğunu vurguladı.

BAKAN BOLAT'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Özellikle limonda son dönemde oluşan yüksek fiyat vatandaşın cebini yakıyor. Geçen hafta 30 liraya alınan limona bugün 100 lira verenler neye uğradığını şaşırıyor. İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında İstanbul'da limon fiyatı yüzde 56,64 arttı. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok'a konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat fiyatın fahiş olduğunu ve ağustos ayında normale döneceğini belirtti.

"25 BİN AFGAN ÇOBAN GİTSE TARIM, HAYVANCILIK KALMAZ"

Bakan Bolat'ın röportajda sarf ettiği "Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz" sözleri ise büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ömer Bolat'ın 'Afgan çoban' çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama varTicaret Bakanı Ömer Bolat.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gelen tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Sayın Ticaret Bakanımızın bir gazeteciye telefonda, limon fiyatı, eleman eksikliğinden toplanamadığı, tarım ve hayvancılıkta özellikle hasat zamanında eleman bulma ihtiyacını vurguladığı sözlerinin, çarpıtılarak ve gazetede yayınlandıktan 15 saat sonra, sosyal medyada bot hesaplar vasıtasıyla operasyonel amaçla servis edildiği gözlenmektedir.

"SOSYOLOJİK BİR TESPİT YAPILMIŞTIR"

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle terörün etkisi yok edilmiş ve bölge ekonomisi tarım ve hayvancılıkla yeniden canlanmıştır. Doğu Bölgelerimiz başta olmak üzere birçok ilimizde hayvancılık faaliyetleriyle iştigal edenler, çoban ihtiyacı olduğunu, ve eleman bulamadıklarından hareketle bu boşluğu ancak Afgan Çobanlarla doldurduklarını sıklıkla ifade etmektedirler. Sayın Bakanımızın açıklamasında da bu bilgi ifade edilmiştir. Bu durumun piyasayı etkilediğinin altı çizilmektedir. Tamamen piyasa mekanizmasıyla ilgili bir sosyolojik tespit yapılmış olup, çoban istihdamı ile ilgili yapılan tespitleri içeren cümle bilinçli ve kasıtlı şekilde çarpıtılmaktadır.

Gece gündüz ülkemizin ve halkımızın refahı ve esenliği için yapılan çalışmaları, kelime cımbızlama ve bağlamından kopararak istismar taktiği ile örtmeye kalkanlar beyhude çaba içindedir. Sayın Ticaret Bakanımız, yanındaki resmi ve özel sektör heyeti ile beraber, Brüksel de bu sabah ve öğleden sonra Avrupa Birliği Komisyonu Başkan yardımcısı ve Komisyon yetkilileri ile bir yıllık gayret ve çalışmaların ürünü olarak, Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantılarını başlatacak ve yürütecektir" ifadeleri yer aldı.

Ömer Bolat'ın 'Afgan çoban' çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (18)

Cabbar aga:

25.000 çoban ne kadar vergi veriyor hepsinin sabikalari kontrol edildimi

181
17
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Burak Tezel:

Et yemeyi seviyorsun dimi? Kimse keyfinden elin Afganlısını çalıştırmaz emin ol.

yanıt18
yanıt135
mehmet:

memleketi ne hale getirdiklerini itiraf etmişler.

yanıt79
yanıt15
Üveys Uyanık:

elemanı bedava çalıştır aç bırak sonrada eleman yok çocukların varsa onları çoban olarak yetiştir bedavaya

yanıt20
yanıt4
Ata_Mete:

Bırakın onu bunu bahane etmeyi,ithalattan vurgun devşirme derdine ülkede ne tarım,ne de hayvancılık bıraktınız!

110
17
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SAMET TEMAS:

ya bırakın bakan bey. dimyat'a pirince gideyim derken evdeki bulgurdan olmuşsunuz. bir bakan şöyle bir laf etmemeli yani. afganlardan önce hayvancılık bitmiş miydi ki şimdi bitsin?

84
10
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Alp null:

çobanların hakkını verseniz değerli hale getirseniz ekstra haklar verseniz tarım ve hayvancılığın değerini anlasanız çobanlığı milletin gözünde değersiz kılmasaydınız bugün bir çok kişi çobanlığı seve seve yapardı

73
11
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Bay Bay:

Köyde kim kaldı ki çobanlık yapacak ? Örneğin bizim köy yazın 100 hane ise kışın 3 hane ve bunların da hayvanları olduğu için mecburen kışın orada kalıyor. Gerek kalanlar gerekse yazın gelenler yaşlanmış insanlardan oluşuyor zaten ve kendilerinin bakma şansı yok. Çocuklar artık köyde kalmıyor malum. Özetle Afganlar dışında da çoban yok. Afganlardan da aslında daha fazla maaş bulduğu an hayvanı bırakıp gittikleri için memmun değiller ama gerçekten bu işi uzun zamandır Afganlar dışında yapan yok.

yanıt8
yanıt7
Ender YILDIRIM:

koskoca bakan sokak bilgisiyle mi açıklama yapıyor ? koskoca bakanın bilgi haber kaynağı bu mu?

56
9
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Emrehan Ozgen:

Aysun Kayacı’nın hakkını yedik, bu yine iyi günlerimiz.

38
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