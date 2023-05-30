Oltu Meslek Yüksekokulu öğrencileri Mithat Güzel Çuval Fabrikasını ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği programı öğrencileri Mesleki Uygulama dersi kapsamında İş Güvenliği uzmanı Yunus Zozik eşliğinde Mithat Güzel Çuval Fabrikasını ziyaret ettiler.

Oltu Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. İş Güvenliği uzmanı Yunus Zozik Oltu Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği programı kapsamında öğrencileri Mesleki Uygulama dersi kapsamında Mitat Güzel Mitatoğlu sentetik çuval ve Güzel Big Bag fabrikasını ziyaret ettiler.

Fabrikada öğrencileri misafir eden Mitat Güzel Mitatoğlu sentetik çuval ve Güzel Big Bag Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Erkan Güzel ziyarette öncelikle çuval üretim yöntemi ve teknikleri ile ilgili bilgi verdi. Güzel, güvenliğine yönelik iş yerindeki tehlike kaynakları ve bu tehlikelere karşı alınan tedbirler hakkında öğrencilere bilgiler aktardı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Güzel "Öğrencilerimizin fabrikamızı ziyaretinden son derece memnun oldum. Umuyorum genç kardeşlerimize faydalı bilgiler verebilmişizdir. Gençlerimizi Artık şunu demelidirler ki bizim yerinde nutuklar atan değil "ben de varım" diyerek cesaretle yerinden doğrulan bir dinamik bir nesle ihtiyacımız var ve bu cesaret gençlerimizde var, yeter ki ufkunu yüksek tutsun" diye konuştu. - ERZURUM