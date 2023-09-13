Okulların Açılmasıyla Kırtasiye Sektöründe Hareketlilik Arttı

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye sektöründe hareketlilik arttı. Edirne'de öğrencilerin ders başı yapmasıyla birlikte öğrenci ve veliler kırtasiyeleri doldurdu. Okulların açılmasıyla birlikte kitap ve kırtasiye malzemesi satışları arttı ve esnafın yüzü güldü.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye sektöründeki hareketlilik arttı.

Edirne'de 11 Eylül 2023 tarihinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ders başı yaptı. Öğretmenlerin hazırladığı ihtiyaç listelerini alarak kırtasiyelerin yolunu tutan öğrenci ve veliler, sektörde yoğunluk oluşturdu.

Kırtasiye sektörünün neredeyse durma noktasına geldiği yaz döneminin ardından okulların açılmasıyla birlikte kitap ve kırtasiye malzemesi satışları arttı. Kırtasiye dükkanları okul alışverişlerini karşılamaya gelen öğrenciler ve velilerle dolarken, esnafın yüzü de gülmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta ana sınıfı ve birinci sınıflar için uyum eğitimlerinin başladığını hatırlatan Kırtasiye Sorumlusu Tamer Dillek, onların alışveriş hareketliliğinin yanı sıra bu hafta da üst sınıfların açılmasıyla işlerin hareketlendiğini belirtti.

Öğretmenlerin belirlediği listelere göre öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyeye geldiğini aktaran Dillek, onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Okulların açılmasının ardından işlerin hareketlendiğini belirten Dillek, "İşlerimiz iyi gidiyor. Bazen çok yoğun, bazen normal oluyor. Fiyatları da uygun tutmaya çalışıyoruz. Etiketlerimizde de ona göre yazıyor. Müşterimiz gelip istediği ürünü fiyatına ve bütçesine göre alıyor" dedi.

Alışveriş yapmak için kırtasiyeye gelen 4. sınıf öğrencisi Ali Ata Ergin, kardeşinin boyama kitabı, defter, kalem gibi ihtiyaçlarını almak için geldiklerini belirtti.

Okulların açıldığını ve hocalarının ihtiyaç listesi hazırladığını söyleyen 7. sınıf öğrencisi Şükran Tekin, "Okullar açıldı. Hocalarımız bize neler alacağımızın listesini verdi. Biz de kırtasiyeye ihtiyaçlarımızı karşılamaya geldik" dedi.

Okulların açılması ile birlikte alışveriş telaşına girdiklerini söyleyen Öğrenci velisi Çiğdem Göçmen, "Listeler hazırlandı. Biz de ona göre belirlenen ihtiyaçları almak için kırtasiyeye geldik. Çocuklarımızın heyecanlarına da ortak oluyoruz" dedi.

Edirneli vatandaşların yanı sıra komşu ülke Bulgaristan'dan gelen ziyaretçiler de çocuklarının okul alışverişlerini kentteki kırtasiyecilerden alıyor. - EDİRNE