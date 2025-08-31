Okul Reddi, Kaygı Bozukluklarının Habercisi Olabilir

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nden Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Aygün Hüseyinova, okul reddinin kaygı bozukluklarının habercisi olabileceğini belirterek aileleri uyardı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dr. Aygün Hüseyinova, okul reddinin genellikle bir buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu belirtti.

Hüseyinova, yüzeyde basit bir "okula gitmeme" davranışı gibi dursa da altında çok daha derin kaygıları ve psikolojik sorunları gizlediğini aktararak, bu durumun sadece çocuğu değil, tüm aileyi sarsan bir kriz olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Çocukların, aslında okula gitmek istediğini, ancak okul saatleri yaklaştığında karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi yoğun kaygı belirtileri yaşadıklarının bilgisini veren, Hüseyinova, "Bu durum, davranışsal problem olan okuldan kaçma eğilimi arasındaki farkın anlaşılmasını sağlar. Okul reddi genellikle kaygı bozuklukları ya da başka psikiyatrik sorunlarla birlikte görülür." ifadelerini kullandı.

Hüseyinova, okul reddinin yalnızca psikiyatrik nedenlerle değil, çevresel ve sosyal etkenlerle de ilişkili olabileceğini belirterek, okuldaki olumsuz yaşam deneyimleri, öğretmen tutumu, akran zorbalığı veya aile içi sorunların da çocukların okulu reddetmesine yol açabildiğini, bu nedenle çocuğun durumunun detaylı bir şekilde incelenmesi ve altta yatan nedenlerin belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kademeli olarak okula alıştırılabilir

Ailelerin bu süreçte çocuğu evde tutarak sorunu pekiştirmemesi gerektiğini vurgulayan Hüseyinova, şunları kaydetti.

"Okula gitmeme süresi uzadıkça, çocuğun yeniden uyum sağlaması da zorlaşır. Küçük yaş gruplarında, aşamalı maruz bırakma yöntemi uygulanarak bu süreç daha kısa sürede tamamlanabilir. Bu yöntemde çocuk sınıfa girerken, ebeveynin önce sınıfın önünde, ardından okul bahçesinde beklemesi gibi adımlarla çocuk, ortama kademeli olarak alışır."

Hüseyinova, gençlerde okul reddinin arkasında yatan nedenlerin genellikle daha derin ve karmaşık olabileceğini kaydederek, "Gençlerde ise, uzman desteğiyle altta yatan psikiyatrik sorunların tedavisine bir an önce başlanmalıdır. Sürecin mutlaka bir uzman ve okul işbirliğiyle yürütülmesi gerekiyor." tavsiyesinde bulundu.