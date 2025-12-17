Haberler

Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar
Güncelleme:
Asgari ücret görüşmelerini yürüten ekonomi yönetimi, bir yandan da emekli ve memura yapılacak zam için çalışmalarını sürdürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ödenecek 5 aylık enflasyon farkının ardından, memur ve memur emeklisine ödenecek toplu sözleşme payı ile ek ödeme miktarları belli oldu.

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 12,30 oranında maaş zammı bekleniyor.
  • Memurlar için ocak ayında yüzde 17,57 oranında maaş zammı ve 1.000 TL ilave ödeme öngörülüyor.
  • Ocak ayında en düşük emekli maaşının yaklaşık 19 bin TL seviyesine yükselmesi gündemde.

Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle alım gücü giderek azalan milyonlarca emekli ve memur, yeni yılda yapılacak maaş artışlarına odaklandı. Aralık ayı itibarıyla açıklanan veriler, ocak ayında uygulanacak zam oranlarının büyük ölçüde netleşmeye başladığını gösteriyor.

HESAPLAR YAPILDI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olarak hesaplanırken, son ay verisinin eklenmesiyle birlikte ocak zammının yüzde 12,30 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Buna karşın hükümetin, bu yıl da refah payı vermeden yalnızca enflasyon farkını maaşlara yansıtacağı belirtiliyor. Ekonomi yönetimi, refah payı taleplerine "enflasyonu kontrol altında tutma" gerekçesiyle kapıyı kapatmış durumda.

YÜZDE 17,57 ZAM VE BİN TL İLAVE ÖDEME

Memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor. Buna göre memurların ocak ayında yaklaşık yüzde 17,57 oranında zam alması ve maaşlara ayrıca 1.000 TL ilave ödeme yansıtılması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Belirlenecek zam oranı, en düşük emekli maaşını da doğrudan etkileyecek. Mevzuat gereği enflasyon artışının yalnızca kök maaşlara uygulanması nedeniyle, ocak ayında Meclis'e sunulması beklenen düzenlemeyle en düşük emekli maaşının yaklaşık 19 bin TL seviyesine yükselmesi gündemde.

GÖZLER 3 OCAK'A ÇEVRİLDİ

Öte yandan zam oranlarının netleşmesiyle birlikte bazı memur unvanlarında yeni maaşlar da ortaya çıktı. Şube müdürü, öğretmen, polis, mühendis, doktor ve akademisyen gibi birçok meslek grubunda maaşların 60 bin TL'den başlayarak 150 bin TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Kesin zam oranları, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte resmiyet kazanacak.

Memurlar için beklenen yüzde 17,57'lik artış ve 1.000 TL ilave ödeme sonrası bazı unvanlarda öne çıkan maaşlar ise şu şekilde:

  • Şube Müdürü (1/4): 91.127,99 TL
  • Memur – Üniversite Mezunu (9/1): 62.861,81 TL
  • Uzman Öğretmen (1/4): 80.672,49 TL
  • Öğretmen (1/4): 72.889,35 TL
  • Başkomiser (3/1): 88.577,89 TL
  • Polis Memuru (8/1): 81.046,36 TL
  • Uzman Doktor (1/4): 149.278,11 TL
  • Hemşire – Üniversite Mezunu (5/1): 73.610,06 TL
  • Mühendis (1/4): 92.939,74 TL
  • Teknisyen – Lise Mezunu (11/1): 65.130,91 TL
  • Profesör (1/4): 131.911,84 TL
  • Araştırma Görevlisi (7/1): 87.757,25 TL
  • Vaiz (1/4): 76.146,04 TL
  • Avukat (1/4): 87.431,59 TL
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıNeva:

aklı olan şunu sorar: neden memurun maaşını 9-1 den hesaplarken öğretmenin maaşını 1-4 ten hesaplıyorsunuz? öğretmenlere gareziniz ne?

Haber YorumlarıÇengelköylü:

BU GİDİŞLE SANAYİLERDE USTADA OLMAYACAK KARI KOCA POLİS KARI KOCA ÖĞRETMEN 160-170 BİN GELİR ASGARİ ÜCRETLİDE ÇUVALLAR ALTINDA EZİLSİN ON DÖNÜM BOSTAN YANGEL YAT OSMAN HAYAT ONLARA GÜZEL EMEKLİ GARŞBAN SÜRÜNSÜN

Haber Yorumlarıender türk :

millet meteliğe kurşun atıyor şu maaşlara bakın bu asla hak değil

Haber YorumlarıHainKOXPER :

arkadaş bu fiyatlar ne böyle şakamı

Haber YorumlarıR lhn:

Editör Memur ve emeklilerin maaşları netleşti diye haber yapmak! nasıl bir yalan.nasıl bir algı? henüz aralık ayı enflasyon verileri gelmeden yaptığınız rakamlar hayel dünyasında yaşadığını gösteriyor. haber yapacak başka gündeminiz yok mu?.

Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama

19 yaşındaki Sevgi, 3 yıldır evli olduğu eşi tarafından katledildi

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: 'Erkeklerle…'

Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama

19 yaşındaki Sevgi, 3 yıldır evli olduğu eşi tarafından katledildi

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

Güney Marmara Otoyolu geliyor! İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı

TFF ara transfer döneminin tarihinde değişikliğe gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

