Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle alım gücü giderek azalan milyonlarca emekli ve memur, yeni yılda yapılacak maaş artışlarına odaklandı. Aralık ayı itibarıyla açıklanan veriler, ocak ayında uygulanacak zam oranlarının büyük ölçüde netleşmeye başladığını gösteriyor.

HESAPLAR YAPILDI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olarak hesaplanırken, son ay verisinin eklenmesiyle birlikte ocak zammının yüzde 12,30 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Buna karşın hükümetin, bu yıl da refah payı vermeden yalnızca enflasyon farkını maaşlara yansıtacağı belirtiliyor. Ekonomi yönetimi, refah payı taleplerine "enflasyonu kontrol altında tutma" gerekçesiyle kapıyı kapatmış durumda.

YÜZDE 17,57 ZAM VE BİN TL İLAVE ÖDEME

Memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor. Buna göre memurların ocak ayında yaklaşık yüzde 17,57 oranında zam alması ve maaşlara ayrıca 1.000 TL ilave ödeme yansıtılması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Belirlenecek zam oranı, en düşük emekli maaşını da doğrudan etkileyecek. Mevzuat gereği enflasyon artışının yalnızca kök maaşlara uygulanması nedeniyle, ocak ayında Meclis'e sunulması beklenen düzenlemeyle en düşük emekli maaşının yaklaşık 19 bin TL seviyesine yükselmesi gündemde.

GÖZLER 3 OCAK'A ÇEVRİLDİ

Öte yandan zam oranlarının netleşmesiyle birlikte bazı memur unvanlarında yeni maaşlar da ortaya çıktı. Şube müdürü, öğretmen, polis, mühendis, doktor ve akademisyen gibi birçok meslek grubunda maaşların 60 bin TL'den başlayarak 150 bin TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Kesin zam oranları, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte resmiyet kazanacak.

Memurlar için beklenen yüzde 17,57'lik artış ve 1.000 TL ilave ödeme sonrası bazı unvanlarda öne çıkan maaşlar ise şu şekilde: