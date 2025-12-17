Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar
Asgari ücret görüşmelerini yürüten ekonomi yönetimi, bir yandan da emekli ve memura yapılacak zam için çalışmalarını sürdürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ödenecek 5 aylık enflasyon farkının ardından, memur ve memur emeklisine ödenecek toplu sözleşme payı ile ek ödeme miktarları belli oldu.
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 12,30 oranında maaş zammı bekleniyor.
- Memurlar için ocak ayında yüzde 17,57 oranında maaş zammı ve 1.000 TL ilave ödeme öngörülüyor.
- Ocak ayında en düşük emekli maaşının yaklaşık 19 bin TL seviyesine yükselmesi gündemde.
Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle alım gücü giderek azalan milyonlarca emekli ve memur, yeni yılda yapılacak maaş artışlarına odaklandı. Aralık ayı itibarıyla açıklanan veriler, ocak ayında uygulanacak zam oranlarının büyük ölçüde netleşmeye başladığını gösteriyor.
HESAPLAR YAPILDI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olarak hesaplanırken, son ay verisinin eklenmesiyle birlikte ocak zammının yüzde 12,30 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Buna karşın hükümetin, bu yıl da refah payı vermeden yalnızca enflasyon farkını maaşlara yansıtacağı belirtiliyor. Ekonomi yönetimi, refah payı taleplerine "enflasyonu kontrol altında tutma" gerekçesiyle kapıyı kapatmış durumda.
YÜZDE 17,57 ZAM VE BİN TL İLAVE ÖDEME
Memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor. Buna göre memurların ocak ayında yaklaşık yüzde 17,57 oranında zam alması ve maaşlara ayrıca 1.000 TL ilave ödeme yansıtılması öngörülüyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Belirlenecek zam oranı, en düşük emekli maaşını da doğrudan etkileyecek. Mevzuat gereği enflasyon artışının yalnızca kök maaşlara uygulanması nedeniyle, ocak ayında Meclis'e sunulması beklenen düzenlemeyle en düşük emekli maaşının yaklaşık 19 bin TL seviyesine yükselmesi gündemde.
GÖZLER 3 OCAK'A ÇEVRİLDİ
Öte yandan zam oranlarının netleşmesiyle birlikte bazı memur unvanlarında yeni maaşlar da ortaya çıktı. Şube müdürü, öğretmen, polis, mühendis, doktor ve akademisyen gibi birçok meslek grubunda maaşların 60 bin TL'den başlayarak 150 bin TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Kesin zam oranları, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte resmiyet kazanacak.
Memurlar için beklenen yüzde 17,57'lik artış ve 1.000 TL ilave ödeme sonrası bazı unvanlarda öne çıkan maaşlar ise şu şekilde:
- Şube Müdürü (1/4): 91.127,99 TL
- Memur – Üniversite Mezunu (9/1): 62.861,81 TL
- Uzman Öğretmen (1/4): 80.672,49 TL
- Öğretmen (1/4): 72.889,35 TL
- Başkomiser (3/1): 88.577,89 TL
- Polis Memuru (8/1): 81.046,36 TL
- Uzman Doktor (1/4): 149.278,11 TL
- Hemşire – Üniversite Mezunu (5/1): 73.610,06 TL
- Mühendis (1/4): 92.939,74 TL
- Teknisyen – Lise Mezunu (11/1): 65.130,91 TL
- Profesör (1/4): 131.911,84 TL
- Araştırma Görevlisi (7/1): 87.757,25 TL
- Vaiz (1/4): 76.146,04 TL
- Avukat (1/4): 87.431,59 TL