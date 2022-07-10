Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin TL geri istiyorlar
Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Binlerce öğrenci KYK borcu olduğu öne sürülen görseller paylaşarak sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Okul hayatı boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı paylaşılan fotoğraflara da yansıdı.
Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği öğrenci kredileri, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce öğrenci Twitter'dan ödemesi gereken borç miktarlarını paylaşarak sert tepki gösterdi.
41 BİN LİRALIK KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ 152 BİN LİRA
Sosyal medyada paylaşılan ve KYK borcu olduğu öne sürülen görsellere göre okul boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.
DEVLETE "BORÇLARI SİLİN" ÇAĞRISI
Öğrenciler çıkan borçlara tepki gösterirken, devletten borçlarının silinmesi talebinde bulundu. Kullanıcıların tepki yorumları sonrası "#kykborcu" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları;