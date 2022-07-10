Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin TL geri istiyorlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin TL geri istiyorlar

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
 - Güncelleme:

Binlerce öğrenci KYK borcu olduğu öne sürülen görseller paylaşarak sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Okul hayatı boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı paylaşılan fotoğraflara da yansıdı.

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği öğrenci kredileri, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce öğrenci Twitter'dan ödemesi gereken borç miktarlarını paylaşarak sert tepki gösterdi.

41 BİN LİRALIK KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ 152 BİN LİRA

Sosyal medyada paylaşılan ve KYK borcu olduğu öne sürülen görsellere göre okul boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.

Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin lira geri istiyorlar

DEVLETE "BORÇLARI SİLİN" ÇAĞRISI

Öğrenciler çıkan borçlara tepki gösterirken, devletten borçlarının silinmesi talebinde bulundu. Kullanıcıların tepki yorumları sonrası "#kykborcu" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları;

Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin lira geri istiyorlar

Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin lira geri istiyorlar

Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin lira geri istiyorlar

Öğrencilerin KYK borcu isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: 41 bin TL verdiler 152 bin lira geri istiyorlar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Yunus N N:

Boşuna okudunuz

Cevap Yaz 11 19 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title