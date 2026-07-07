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OECD: İş gücü piyasası dayanıklı ancak zayıflama işaretleri başladı

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OECD ülkelerinde istihdam oranları tarihi yüksek seviyelere ulaşsa da işsizlikteki hafif artış, yapısal iş gücü açıkları ve reel ücretlerdeki yavaş toparlanma nedeniyle piyasada zayıflama işaretleri görülüyor. Bölgesel eşitsizlikler de dikkat çekiyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde iş gücü piyasalarının son bir yılda dayanıklılığını koruduğu ancak işsizlikteki hafif artış ve yapısal iş gücü açıkları nedeniyle zayıflama işaretlerinin görüldüğü bildirildi.

OECD, İş Gücü Piyasası Görünümü Raporu'nu "Meslek ve Gelirlerde Bölgesel Eşitsizlikler" temasıyla yayımladı.

Buna göre, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 72,1'e ulaşan istihdam oranları OECD genelinde tarihi yüksek seviyelere çıktı.

İş gücü piyasaları son bir yılda dayanıklılığını korumasına rağmen, işsizlikteki hafif artış, istihdam eğilimlerinin yatay seyretmesi ve devam eden yapısal iş gücü açıkları nedeniyle piyasada yeni zayıflama işaretleri görüldü.

OECD ülkelerinde ortalama işsizlik oranı Mart 2025'teki yüzde 5,5 seviyesinden Mart 2026'da yüzde 5,8'e yükseldi. Genç işsizlik oranı ise nüfusun geri kalanına göre bazı ülkelerde daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

Ayrıca reel ücretlerdeki toparlanmada da yavaşlama başladı. OECD ülkelerinin üçte birinde reel ücretler, enflasyonda sıçrama görülen 2022'den önceki seviyelerin hala altında bulunuyor.

Jeopolitik belirsizlikler, yüksek tarife oranları ve enerji maliyetlerinin enflasyonun artmasına ve iş gücü piyasası ile ücretlerdeki toparlanmanın daha da yavaşlamasına yol açacağı tahmin ediliyor.

İstihdamda bölgesel farklar yüksek

OECD ülkelerinin yarısından fazlasında küçük bölgeler arasında istihdam oranlarındaki fark 20 puanın üzerine çıkabiliyor.

Düşük istihdam oranına sahip bölgelerden yüksek istihdam oranına sahip bölgelere çok az kişi taşınıyor. Taşınanlar ise çoğunlukla istihdam edilme ihtimali daha yüksek kişiler oluyor. Bu durum, iş gücü hareketliliğinin bölgesel eşitsizlikleri azaltma kapasitesini sınırlıyor.

OECD ülkelerinin çoğu 2010'ların başından beri belirli bir yakınsama kaydetmiş olsa da bölgeler arasındaki farklar hala büyük ve bu farklılıklar büyük ölçüde ekonomik fırsatların bölgeler arasında eşitsiz dağılmasını yansıtıyor. Başkent bölgeleri genellikle daha iyi fırsatlar sunuyor. Geride kalan bölgelerde yaşayanlar daha düşük gelire ve gelir basamaklarında yükselmek için daha sınırlı fırsatlara sahip olabiliyor.

Bölgeler arasındaki iş gücü piyasası farkları yaşam standartlarında eşitsizliklere de yol açıyor.

Rapora göre, beceri ve eğitim yatırımları karşılığını veriyor ancak getiriler mesleklere, çalışma uygulamalarına ve eğitim tasarımına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

OECD'nin Yetişkin Becerileri Araştırması'nın (PIAAC) 2022-2023 dönemine ilişkin bulguları, sayısal becerilerin ve örgün eğitimin istihdam ve ücretler açısından hala güçlü belirleyiciler olduğunu gösteriyor ancak bu unsurların etkisi son on yılda zayıfladı.

Eğitim ve becerilerin ücretlerle olan ilişkisinin önemli bir bölümü mesleki ayrışma yoluyla gerçekleşiyor. Eğitim ve beceriler, daha yüksek ücretli mesleklere erişimi kolaylaştırarak kazançları artırıyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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