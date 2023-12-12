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Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesinde Sadece Kadınlar Çalışıyor

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından Şubat ayında hayata geçirilen tekstil atölyesinde sadece kadınlar çalışıyor. Atölyede bugüne kadar 30 bin parça ürün üretildi ve belediyenin 3 milyon 500 bin lira kara geçmesi sağlandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından Şubat ayında hayata geçirilen tekstil atölyesinde sadece kadınlar çalışıyor. Bugüne kadar 30 bin parça ürün üretilen tekstil atölyesinde, belediyenin 3 milyon 500 bin lira kara geçmesi sağlandı.

Gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda kadınlara öncelik tanıyan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nda Belediye Başkanı seçildiği günden beri "Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı" için çalışmaya devam ediyor. Kazım Kurt tarafından Şubat ayında hayata geçirilen Tekstil Atölyesinde sadece kadınlar çalışıyor. 10 ayda 30 bin parça ürünün üretildiği Tekstil Atölyesi'nde Odunpazarı Belediyesi'nin yanı sıra Alpu, Seyitgazi ve Bilecik belediyelerinin de koruyucu iş kıyafetleri üretildi.

3 milyon 500 bin lira kar ettik

Odunpazarı Anonim Şirketi (Odunpazarı A.Ş.) Genel Müdürü aynı zamanda atölyenin sorumlusu olan Nilgün Paşaoğlu Armutlu, belediyelerin ve belediye şirketlerinin istihdam ettiği personellerine hem ayırt edici, hem de iş sağlığı güvenliği açısından koruyucu iş kıyafetleri vermek zorunda olduğuna dikkat çekti. Ülke şartlarında enflasyona bağlı olarak iş kıyafeti maliyetinin tüm işletmelere ağır bir yük olmaya başladığını belirten Armutlu, "Bu kıyafetleri kurumumuzda ihale usulüyle almaktaydık yılının Şubat ayında atölyemizi kurduk. Bugün itibariyle ortalama 30 bin parça ürün ürettik. Tahmini gerçekleştirdiğimiz karımız yıllık bazda 3 milyon 500 bin lira civarındadır" dedi.

Atölyenin belediyenin diğer alanlardaki tekstil ürünü ihtiyaçlarının tamamını karşıladığını da söyleyen Armutlu, "Planlamamızda kalan vaktimiz olduğunda diğer belediyelere de hizmet etmeye çalışıyoruz. Yazlık sezonda Alpu ve Bilecik belediyelerine, kışlık sezonda ise Alpu ve Seyitgazi ilçe belediyelerine de ürün verilmiştir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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