ODTÜ'ye Sağlanan Destekler ve Dijital Dönüşüm Merkezinin Açılışı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın bilim insanlarına ve öğrencilere yönelik bursları kapsamında 2002'den bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) 8 binden fazla öğrenci ve araştırmacıya yaklaşık 3,3 milyar lira destek verdiklerini belirterek, "Özel sektöre, akademiye ve kamuya yönelik destek programları kapsamında üniversitemizin 1742 projesine 7,9 milyar lira destek sunduk" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da düzenlenen 'ODTÜ Projeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, "Bilginin ekonomik büyümenin lokomotifi, teknolojinin ise stratejik bağımsızlığın anahtarı haline geldiği bir çağdayız. Artık ülkelerin refah düzeyi ve küresel rekabet gücü; bilimsel bilgi üretme kapasitesiyle, teknolojiyi geliştirme ve uygulama yetkinliğiyle şekilleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda 'Her alanda tam bağımsız bir Türkiye' hedefiyle bilim ve teknolojide büyük atılımlar gerçekleştirdik. Ülkemizi bilimde ve teknolojide dünyada söz sahibi konuma taşıdık. Bu dönemde bilimsel yayın sayımızı yılda 9 binden 49 bine yükselttik. Dünya genelinde en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22'nci sıradan 14'üncü sıraya yükseldik. Yine aynı dönemde araştırmacılarımız, uluslararası ortak yayınlar içinde 10 kat daha fazla yer aldı" ifadelerini kullandı.

'56 PROJE İÇİN 708 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARDIK'

Ardından TÜBİTAK'ın sunduğu burslar hakkında bilgiler veren Bakan Kacır, "Üniversitemizdeki 8 binden fazla öğrenci ve araştırmacıya yaklaşık 3,3 milyar lira destek verdik. Özel sektöre, akademiye ve kamuya yönelik destek programları kapsamında üniversitemizin 1742 projesine 7,9 milyar lira destek sunduk. Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı ile ülkemize dönen 30 araştırmacının çalışmalarını ODTÜ'de sürdürmesini sağladık. Ülkemiz için stratejik öneme sahip alanlarda yürüttüğü nitelikli araştırmalar, yetiştirdiği yetkin Ar-Ge insan kaynağı ve sanayiyle kurduğu etkileşimli iş birlikleriyle öne çıkan; Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler Merkezi ile Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne 6550 sayılı Kanun kapsamında araştırma altyapısı statüsü kazandırdık. Bu merkezlerde bugüne kadar yürütülen 56 proje için 708 milyon lira kaynak aktardık" diye konuştu.

'MERKEZ, KOBİ'LERİMİZİN REKABETÇİLİĞİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK'

En son teknolojilerle donatılmış altyapıyla beraber, sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına 360 derece yanıt veren, entegre ve sürdürülebilir bir model de inşa ettiklerini açıklayan Bakan Kacır, "ODTÜ Teknokent bünyesinden özellikle oyun teknolojileri başta olmak üzere, kreatif sektörlerde uluslararası ölçekte ses getiren girişimlerin yükselişine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Toplam 5,6 milyon avro bütçeli ECITE (Yaratıcı Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma) Projesi ile de kreatif endüstrilerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artıracak güçlü bir adım attık. Giyilebilir teknolojiler, oyun sektörü ve yeni nesil görsel hikaye anlatıcılığı alanlarında inovatif projeler gerçekleştiren girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik donanım ve yazılımlara erişimini sağlayan bir altyapı inşa ettik. Aynı zamanda merkez bünyesinde gerçekleştirilecek araştırma, eğitim ve girişimcilik çalışmalarıyla yaratıcı endüstrilere nitelikli insan kaynağı kazandırmayı, yenilikçi fikirlerin ticarileşmesini hızlandırmayı hedefliyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz diğer altyapı ise 8,3 milyon avro bütçeyle hayata geçirilen ODTÜ Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezidir. ODTÜ'nün araştırma ve mühendislik birikimini imalat sanayimizin dijital dönüşümü için harekete geçirecek bu yapı bünyesinde; akıllı-esnek üretim sistemleri, yapay zeka ve büyük veri analitiği, sanal ve artırılmış gerçeklik alanlarına odaklanan 3 laboratuvar kurduk. 10 model fabrikamız ve Dijital Avrupa Programı bünyesinde oluşturduğumuz 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkeziyle yakın şekilde çalışacak bu merkez; otomotiv ve makine sektörlerimizin verimliliğini artıracak, KOBİ'lerimizin rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

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