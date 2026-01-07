Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD), markaların satış ve iletişim alanındaki başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği "ODMD Satış ve İletişim Ödülleri", 16'ncı kez sahiplerini buldu.

ODMD tarafından her yıl düzenlenen "ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2025 Gladyatörleri" töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

ODMD üyesi markalar, otomotiv sektörünün temsilcileri, basın mensupları ve davetlilerin katıldığı törende konuşan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sektörün 2025 yılı performansını değerlendirerek 2026 beklentilerini paylaştı.

Bozkurt, 2025 yılının beklentilerin üzerinde geçtiğini belirterek, otomotiv sektörü açısından 2025'in, küresel ve iç pazardaki tüm zorluklara rağmen olumlu bir yıl olduğunu söyledi.

2025'in başında 2024'e paralel bir pazar hacmi öngörüldüğünü anımsatan Bozkurt, Türkiye'nin yüksek nüfusu, artan mobilite ihtiyacı ve yaşlanan araç parkının yenilenme zamanının gelmiş olmasının rekor satış adetlerini destekleyen temel faktörler olduğunu vurguladı.

Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tabloyla birlikte otomotiv pazarı, geçtiğimiz yılı yaklaşık yüzde 10,5'lik artışla 1 milyon 368 bin 400 adetle tamamladı. Hafif ticari araç pazarı 283 bin 904 adetle, artık milyon sınırını aşan binek araç pazarı ise 1 milyon 84 bin 496 adetle yılı tamamladı. Bu adetlere, ağır vasıta araç satışlarının henüz resmi olarak açıklanmayan verilerini de eklediğimizde, yaklaşık 1 milyon 415 bin adetlik bir hacme ulaşıldığını söyleyebiliriz."

"2026, 2025'e paralel bir sonuçla tamamlanacaktır"

Sonuçlardan aldıkları cesaretle daha büyük hedefleri konuşmaya başladıklarını dile getiren Bozkurt, otomotiv pazarının 1,5 milyon adet seviyesine çıkabileceğini, hatta bu seviyenin aşılabileceğini ifade etti.

2026 beklentilerine de değinen Bozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yılın da geçen yıla paralel bir sonuçla tamamlanacağını öngörüyoruz. Ekonomistlerin değerlendirmelerine bakıldığında, 2026'nın ilk yarısının büyük ölçüde 2025'in devamı niteliğinde olacağı öngörülüyor. Yılın ikinci yarısı için ise küresel gelişmeleri ve ekonomik göstergeleri yakından takip etmek gerekecek. Bugün otomotiv sektörü, yalnızca üretim ve satış rakamlarıyla öne çıkmıyor. İhracatı, yarattığı istihdam, teknoloji katkısı ve son on yılda sağladığı 65 milyar dolarlık cari fazla ile Türkiye ekonomisinin en güçlü dinamo sektörlerinden biri konumunda. 2025'te 42 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatımız da bu başarının en somut göstergelerinden biri. Önümüzdeki dönemde temkinli ama kararlı bir yaklaşımla daha fazla yatırımın yapıldığı, ihracatın arttığı, istihdamın büyüdüğü ve yan sanayisiyle birlikte küresel ölçekte güçlenen bir otomotiv ekosistemi için çalışmaya devam edeceğiz."

Gecede toplam 21 dalda ödül verildi

Törende "satış" ve "iletişim" kategorilerinde toplam 21 dalda ödül sahiplerini buldu.

"İletişim Ödülleri" kategorisinde halka açık dallarda adaylar, "Yılın TV Uygulaması", "Yılın Dergi Uygulaması", "Yılın Dijital Deneyim Uygulaması", "Yılın Sosyal Medya Uygulaması", "Yılın Gazete Uygulaması", "Yılın Radyo Uygulaması", "Yılın Outdoor Uygulaması" ve "Yılın Sponsorluk Uygulaması" başlıklarında ODMD Gladyatör internet sitesi üzerinden yapılan oylamalarla ilk 5'e girmeye çalıştı.

Halk oylamasıyla ilk 5'e kalan projeler ile halk oylamasına açık olmayan "Yılın Sürdürülebilirlik Projesi", "Yılın PR/Etkinlik Uygulaması", "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" ve "Yılın Entegre İletişim Kampanyası" kategorilerindeki aday çalışmalar, jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek gecede canlı oylamayla belirlendi.

"Yılın Basın Lansmanı" ödülü ise her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv basını tarafından belirlendi. Basın mensuplarının 2025 yılı içerisinde katıldıkları marka ve model tanıtımları ile test sürüşlerini değerlendirdiği bu kategoride aday markalar sistem üzerinden oylandı.

Gecede ayrıca sahibinden.com, 2025 yılı ikinci el araç ilanı verilerine göre segmentlerinde en çok ilgi gören marka ve modellere ödüllerini takdim etti. Jüri Özel Ödülü de gecede sahibini buldu.

Satış ödülleri ODMD verileriyle belirlendi

"Satış Ödülleri" kategorisinde "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası", "En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası", "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli", "En Çok Satılan Otomobil Modeli", "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası", "En Çok Satılan Otomobil Markası" ve "En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" ödülleri, ODMD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri esas alınarak belirlendi.

Bu kapsamda Toyota, "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası", BYD "En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası", Ford Courier "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli", Fiat Egea "En Çok Satılan Otomobil Modeli", Ford "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası", Renault ise "En Çok Satılan Otomobil Markası" ve "En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" ödüllerinin sahibi oldu.

Törende, "İletişim Ödülleri" kategorisinde de toplam 14 ödül sahiplerine takdim edildi.

En yüksek katılım "Yılın PR/Etkinlik Uygulaması" kategorisinde

ODMD üyesi markaların iletişim kategorilerine yoğun ilgi gösterdiği törende, en yüksek katılım 15 aday çalışmayla "Yılın PR/Etkinlik Uygulaması" kategorisinde gerçekleşti.

"Yılın Sosyal Medya Uygulaması" kategorisinde 13, "Yılın Entegre İletişim Kampanyası" kategorisinde ise 10 aday çalışma yer aldı. Bu yıl tüm kategorilerde toplam 90 aday çalışma ödül almak için yarıştı.

Tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüllerle eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODMD tarafından onaylanan logoların bir yıl süreyle kullanım hakkına da sahip oldu.