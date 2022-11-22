Oda başkanı yayına peynirle çıktı, fiyatını duyan sunucu inanamadı

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Zincir marketlerin fiyatları kasıtlı olarak artırdığını ifade eden Demir, konuyu örneklendirmek için yanında getirdiği peynir kalıbını göstererek "215 TL'ye satılıyor" dedi. Peynirin fiyatını duyan sunucu ise şaşkınlığını gizleyemedi.