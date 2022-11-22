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Oda başkanı yayına peynirle çıktı, fiyatını duyan sunucu inanamadı

Ekonomi Haberleri

Oda başkanı yayına peynirle çıktı, fiyatını duyan sunucu inanamadı

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Zincir marketlerin fiyatları kasıtlı olarak artırdığını ifade eden Demir, konuyu örneklendirmek için yanında getirdiği peynir kalıbını göstererek "215 TL'ye satılıyor" dedi. Peynirin fiyatını duyan sunucu ise şaşkınlığını gizleyemedi.

CNN Türk canlı yayına konuk olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, yanında getirdiği ürünlerin fiyatları üzerinden çarpıcı tespitlerde bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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