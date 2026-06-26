Rusya'da nükleer teknoloji konulu Uluslararası Gençlik Forumu düzenlendi

Nükleer teknolojiler, eğitim ve uluslararası işbirliğinin ele alındığı Obninsk NEW Uluslararası Gençlik Nükleer Forumu, Türkiye dahil 70 ülkeden katılımcıyla Rusya'nın Obninsk kentinde düzenlendi.

Bu yıl dördüncüsü organize edilen foruma, 500'den fazla öğrenci ve 10 ülkeden üst düzey heyet katıldı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi MEPhI'nin destek verdiği forumda, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile çeşitli ülkelerden nükleer enerji alanındaki yetkililer ve uzmanlar yer aldı.

Forum kapsamındaki oturumlarda, gençlerin küresel nükleer enerji sektöründeki rolü, ülkeler arası işbirliği, nükleer eğitim ve geleceğin uzmanlarının sahip olması gereken yetkinlikler ele alındı.

Forumda ayrıca nükleer tıp, kuantum teknolojileri ve nükleer bilimin enerji dışındaki kullanım alanlarına ilişkin oturumlar düzenlendi.

Likhachev, forumun açılışında yaptığı konuşmada, nükleer enerji sektörünün önünde çok sayıda görev ve yeni zorluk bulunduğunu söyledi.

Öncelikli hedeflerinin temiz, sürdürülebilir ve uygun maliyetli elektrik üretmek olduğunu belirten Likhachev, "Yeni malzemeler, dijital hesaplama sistemleri ve lazer teknolojileri başta olmak üzere nükleer enerjiden ilham alan çok sayıda teknoloji üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Atom biliminin geçmişinin yaklaşık 100 yıl öncesine dayandığını ifade eden Likhachev, buna rağmen insanlığın gelişimine önemli katkılar sağladığını ve gelecekte yapılması gereken daha çok çalışma bulunduğunu dile getirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de foruma gönderdiği video mesajda, gençlerin nükleer enerji sektöründe yaptığı çalışmaların önemine işaret ederek, "Doğru zamanda, doğru alandasınız. UAEA da sizlerin yanındadır." ifadesini kullandı.

Türk öğrencilerin Akkuyu heyecanı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali bursiyeri ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Enstitüsü (MPEI) birinci sınıf öğrencisi Seyit Abdullah Büker, forumda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Obninsk Yaz Okulu kapsamında bir haftadır kentte bulunduklarını söyledi.

Obninsk'in dünyanın ilk nükleer enerji santraline ev sahipliği yaptığını belirten Büker, "Bir haftalık eğitim sürecinde nükleer enerjiye ilişkin birçok konuda bilgi edindik. Bugün de bu programın bir parçası olarak Obninsk NEW forumuna katılıyoruz. Burada alanında başarılı uzmanlarla bir araya geliyor, farklı ülkelerden öğrencilerle tanışıyor, bağlantılar kuruyor ve kendi kültürümüzü tanıtıyoruz." dedi.

Eğitiminin ardından Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da çalışmayı hedeflediğini dile getiren Büker, bundan büyük heyecan ve gurur duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ekonomik ve endüstriyel gelişimini sürdürebilmesi için artan elektrik ihtiyacının karşılanması gerektiğine işaret eden Büker, bu açıdan nükleer enerjinin önemli olduğunu söyledi.

MPEI'de yüksek lisans öğrencisi olan Abdullah Şahin, bu yıl Rusça hazırlık sınıfını tamamladığını ve eylülde yüksek lisans programına başlayacağını belirtti.

Rusya'ya gelmeden önce yenilenebilir enerji alanında çalışmayı düşündüğünü söyleyen Şahin, nükleer enerji üzerine yaptığı araştırmaların ardından bu alanın çok daha geniş kapsamlı olduğunu gördüğünü ifade etti.

Enerji alanındaki eğitimi için Rusya'yı tercih ettiğini dile getiren Şahin, "Araba üretimi üzerine çalışmak isteyenlerin Almanya'ya, enerji alanında çalışmak isteyenlerin ise Rusya'ya gitmesi gerektiğine ilişkin bir söz vardır. Ben de bu düşünceyle Rusya'ya geldim. Burada nükleer enerji alanında otomatik kontrol sistemleri üzerine eğitim alacağım." dedi.

Eğitimini tamamladıktan sonra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmayı hedeflediğini söyleyen Şahin, "Dünyanın birçok ülkesinde nükleer santraller bulunuyor. Türkiye'de de neden olmasın düşüncesiyle başlatılan bu süreçte önemli bir aşamaya gelindi. Gelecek yıllarda projeyi daha ileriye taşıyacak mühendisler arasında yer alacağımıza inanıyorum ve bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Şahin, Türkiye'yi nükleer enerji alanında daha ileri bir noktaya taşımak için diğer Türk mühendislerle birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Dünyanın ilk nükleer santralinin bulunduğu Obninsk

Obninsk New kapsamında genç uzmanlar ve öğrenciler arasında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Dünyada barışçıl atom enerjisinin doğduğu şehir olarak bilinen Obninsk, Rusya'nın teknoloji ve bilim alanında yapılan çalışmalar açısından önde gelen şehirleri arasında yer alıyor.

Obninsk'te dünyanın ilk nükleer enerji santrali 26 Haziran 1954'te faaliyete alınırken, şehirdeki araştırma tesislerinde denizaltılar için nükleer reaktörler ve uzaya yönelik teknolojiler de geliştiriliyor.