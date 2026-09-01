Tüketiciye Müjde: Danıştay Kararıyla Cayma Hakkı Geri Geldi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ; akıllı saat, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkının geri geldiğini, Danıştay'ın kararıyla birlikte artık bu ürünlerin iadesinin olabileceğini ve geri gönderimlerde kargo bedelinin de tüketiciden alınmayacağını söyledi.

Avukat Kerim Bahadır Ertaş ile birlikte Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Türkiye'de kanunlar, yönetmelikler çıkıyor ve insanlar buna uyuyor, uymak zorunda. Fakat bu kanunlar, yönetmelikler çıkarken böyle bir sırça köşklerden bakılarak çıkartılıyor. Hayatın gerçeklerine, sahaya uymayan yönetmelikler ve kanunlar çıkıyor. Bu da bizi rahatsız ediyor. Bunu kendimize, ülkemize, bakanlıklara yakıştıramıyoruz. Tüketicinin hak etmediği bir muameleyi kabullenemiyoruz. Açılan bu davanın sebebi de Ticaret Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik maalesef sermayenin gözüyle çıkartılmış, sermayenin isteği üzerine çıkartılmış. Sermayeye "rica etsem bana bir yönetmelik yaz" desen ancak bu kadar yazabileceği bir yönetmelik Ticaret Bakanlığı'nda, Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü'nde çıkartılıyor. Tüketiciyi korumakla ilgili genel müdürlük, sermayenin isteği üzerine adeta bir yönetmelik yapmış. Bu da geldi, Danıştay'a çarptı ve Danıştay da "Hayır, böyle bir yönetmelik olmaz, iptal edilecek" dedi. Biz davayı açtığımızda, 3-4 defa yönetmeliğin yürürlüğünü uzattılar, yani başlangıç tarihini. Çünkü davanın açıldığını biliyorlar, kaybedeceklerini de hissettiler ve sonunda da dava bitti" diye konuştu.

"Hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz"

Avukat Kerim Bahadır Ertaş ise, "Bu almış olduğumuz karar Türk sivil toplum hayatı bakımından hayati noktadadır. Çünkü sermayenin arzusuyla ihdas edilmiş bir düzenlemenin tüketicinin hak arayışında mütemmim cüzü olan sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından ne şekilde ve ne gayretle durdurulabileceğini göstermiş olduğu için bu hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu muvaffakiyeti elde etmek birçok diğer hususta da yine tüketici gibi derneklere ilham olacağını da düşünüyoruz. Süreç başladığında en temel ve geniş mantıkla şu vardı. Kargo bedellerinin tüketiciye yansıtılmasına ilişkin bir hüküm konulmuştu. Burada Türkiye çapında ciddi bir yankı uyandırdı ve Tüketiciler Birliği'nin talebi üzerine açılan davayla birlikte yürütmeyi durdurma aldı. Bu yürütmeyi durdurmanın akabinde ilgili mercilerdeki kişiler tarafından sürecin önemi fark edilmiş olacak ki, yürütmeyi durdurma alınan hükümler birden yönetmelikten çıkartıldı. Yani dava devam ederken hata fark edildi ve düzeltildi. Devamında ise yürütmeyi durdurma alan 3 tane hüküm ayakta kaldı. Bu hükümlerin temel mantığı da, kişilerin cayma hakkına halel getirecek düzenlemelerdi. İnternet üzerinden yapmış olduğumuz alışverişlerde 6502 sayılı kanunun 48. maddesi, bağlı atfen tevil yoluyla 172. maddesi ve anayasanın 124. maddesi gereğince bizim elimizde bulunan birtakım haklar, bir yönetmelikle keyfi bir şekilde elimizden alınmıştı. Ancak bahsettiğimiz son 3 hüküm de almış olduğumuz kararla birlikte yönetmelikten tamamıyla kaldırıldı. Vatana millete hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı