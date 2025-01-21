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Kişi ba­şına ortalama vergi miktarında Kocaeli İstanbul'u bir kez daha geride bıraktı. Geçen yıl Türkiye genelinde toplam vergi­nin 3 trilyon 877,4 milyar lirası İstanbul'da tahakkuk ederken, kişi başına vergi tutarlarında ise Kocaeli 358 bin 91 lira ile 81 il içinde açık ara birinci oldu.

Hazine ve Maliye Bakan­lığı verilerine göre, 2024 yılında ülke genelinde vergi tahakkuku önceki yıla gö­re yüzde 55,9 artışla 8 trilyon 367,6 milyar, tahsilatı ise yüz­de 62,3 artışla 7 trilyon 304,9 milyar lira oldu.

2024 yılı boyunca ülke gene­linde toplanan verginin kişi ba­şına ortalama tutarı 85 bin 565 liraya ulaştı. Kişi başına vergi tutarlarında ise Kocaeli 358 bin 91 lira ile 81 il içinde açık ara birinci oldu.

KOCAELİ İSTANBUL'U SOLLADI

Türkiye'nin en kalabalık kenti ünvanını taşıyan İstanbul kişi başına or­talama yıllık vergi tahsilatında 227 bin 896 lira ile Kocaeli'nin ardından ikinci sırada yer al­dı. Kişi başı vergilerde İzmir 152 bin 673 lira ile üçüncü, başkent Ankara 134 bin 840 lira ile dördüncü, Mersin de 78 bin 884 lira ile beşinci oldu.

EN AZ VERGİ ŞIRNAK'TA

Kişi başına ödenen ortalama vergi miktarı en düşük iller ise 5 bin 494 lira ile Şırnak, 6 bin 127 lira ile Hakkâri ve 6 bin 349 lira ile Muş oldu.

O kentimiz İstanbul'u da geçerek vergi rekortmeni oldu
Haberler.com / Fatih Kayalı - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıibrahim ibrahim:

hem vergi vermiyorlar sonra da dövlet böze bakmıyı diyorlar

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