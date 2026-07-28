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Nvidia'dan Açık Güvenli Yapay Zeka İttifakı

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Nvidia, siber savunucular için açık ve güvenilir yapay zeka araçları geliştirmek üzere 'Açık Güvenli Yapay Zeka İttifakı'nı kurduğunu duyurdu. İttifakta Adobe, Microsoft ve IBM gibi birçok firma yer alırken, OpenAI, Anthropic ve Google'ın bulunmaması dikkat çekti.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, yapay zekanın sorumlu kullanımını ve bu teknolojiye duyulan güveni artıracak açık araçlar geliştirmek ve paylaşmak amacıyla yeni bir ittifak kurduğunu duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, "Açık Güvenli Yapay Zeka İttifakı"nın (Open Secure AI Alliance), açık teknolojiler kullanarak güvenlik açıklarını gidermeyi ve ifşa etmeyi hedeflediği bildirildi.

Son dönemde yaşanan Hugging Face güvenlik ihlalinin, siber savunucuların kendi altyapılarında çalıştırabilecekleri açık ve gelişmiş yapay zeka sistemlerine ihtiyaç duyduğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, şirketler ile ülkelerin açık ve gelişmiş savunma araçlarına sahip olmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, ittifakın temel amacının dünyanın her yerindeki siber savunucuların güvenebilecekleri ve kontrol edebilecekleri açık ve gelişmiş araçlara erişimini sağlamak olduğu vurgulandı.

Bulut bilişim, siber güvenlik, kurumsal yazılım, açık kaynak vakıfları ve yapay zeka araştırmaları alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda kuruluşun ittifaka katıldığı belirtilen açıklamada, Adobe, Cadence, Capital One, Cisco, Cloudera, Cloudflare, Cognition, CrowdStrike, Databricks, Dell Technologies, DoorDash, Elastic, HPE, Hugging Face, IBM, LangChain, Linux Foundation, Microsoft, NAVER, NetApp, Nous Research, OpenClaw, Palantir, Palo Alto Networks, Red Hat, Reflection AI, Salesforce, SAP, ServiceNow, Siemens, SK Telecom, Snowflake, SpaceXAI, Synopsys, Thinking Machines Lab ve TrendAI'ın ilk ortaklar arasında yer aldığı bildirildi.

Yapay zeka alanında öne çıkan şirketlerden OpenAI, Anthropic ve Google'ın ise açıklanan ortaklar arasında yer almaması dikkati çekti.

Kaynak: AA
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