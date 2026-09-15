Nükleer tedarik zinciri ASO'daki etkinlikte ele alındı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, nükleer tedarik zincirine dahil olmanın Türk sanayisi açısından "bir üst lige çıkma" anlamına geldiğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı ve Türkiye Nükleer Enerji AŞ'nin katkılarıyla düzenlenen "Sanayide Dönüşüm, Yetkinlik ve Rekabetçilik: İkiz Dönüşümden Nükleer Tedarik Zincirine" başlıklı etkinlik ASO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kamu, üniversite ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren etkinliğe, ASO Başkanı Seyit Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Damla Turan ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan katıldı.

Etkinlikte konuşan Ardıç, sanayide rekabetin değişen şartlarına, yeşil ve dijital dönüşüme, nükleer tedarik zincirine ve kümelenme politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayideki dönüşümün Türkiye'nin küresel üretim yarışındaki yerini doğrudan etkilediğini belirten Ardıç, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayide rekabetin şartları hızla değişiyor. Eskiden maliyet, fiyat ve üretim kapasitesi rekabetin temel unsurlarıyken bugün bunlara teknoloji, verimlilik, enerji güvenliği, karbon yoğunluğu, veri ve tedarik zinciri dayanıklılığı eklendi. Sanayi üretiminde sınıf atlamanın temel bileşenleri yatırım, verimlilik ve teknolojidir. Bu nedenle bugün ülke olarak üretim hacmimiz kadar, bir birim enerji, bir saat emek ve bir birim sermaye ile ne kadar katma değer oluşturabildiğimiz de belirleyici hale geliyor."

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile yeni dönem

Ardıç, Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nda (SKDM) 1 Ocak itibarıyla mali yükümlülük dönemine geçildiğini anımsatarak, Türkiye'de de İklim Kanunu'nun ardından Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği'nin yayımlanmasıyla yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Ankara Kalkınma Ajansının teknik desteğiyle yürütülen ikiz dönüşüm projesi kapsamında 10 ASO üyesiyle doğrudan çalışıldığına işaret eden Ardıç, şunları kaydetti:

"Yerli yazılım altyapısı kullanılarak karbon ve su ayak izi ile SKDM raporlamasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştiriliyor. ASO'nun önceliği, üyelerinin mevzuata uyum sağlamasının yanında kendi verisini üreten, verimlilik kayıplarını gören ve dönüşümünü ölçebilen bir yapıya kavuşması."

"Nükleer enerji çok geniş bir üretim ekosistemi oluşturuyor"

Ardıç, nükleer enerjinin, enerji ve sanayi politikalarının kesiştiği stratejik alanlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Nükleer enerji çok geniş bir üretim ekosistemi oluşturuyor. Bu nedenle nükleer tedarik zincirine dahil olmak, sanayimiz açısından bir üst lige çıkmaktır. Bu lige girmenin şartları ağırdır. Kalite, izlenebilirlik, belgelendirme, insan kaynağı ve üretim disiplini gerektirir. Fakat bu standartları karşılayan bir firma, nükleer alanda yetkinlik kazanmakla kalmaz, savunma, havacılık, enerji ve ileri makine sanayilerinde küresel tedarik zincirlerine girme kapasitesini de yükseltir." ifadelerini kullandı.

Program, açılış konuşmalarının ardından ASO NÜKSAK sunumu, Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi sunumu, Nükleer Tedarik Zincirinde Yerlileşme ve Sanayi Yetkinlikleri paneli, SKDM'nin İhracat ve Ankara Üzerindeki Etkisi sunumu ve Sanayinin Yerli Teknoloji Kullanımı Yoluyla İkiz Dönüşümü Projesi paneli ile devam etti.

Etkinlik kapsamında ilk panel, Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

"Nükleer Tedarik Zincirinde Yerlileşme ve Sanayi Yetkinlikleri" başlıklı panelde, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) Kıdemli Proje Müdürü Adem Kayadelen, Dora Makina Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sağlamyürek, Bayramoğlu Endüstriyel Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Burak Çeliktaş ve Akdaş Döküm AR-GE Müdürü Uğur Kuruoğlu nükleer tedarik zincirindeki deneyimlerini ve bu alandaki çalışmalarını paylaştılar.

Diğer panelde ise "Sanayinin Yerli Teknoloji Kullanımı Yoluyla İkiz Dönüşümü Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. ASO Çevre ve Enerji Danışmanı Mehmet Özcan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Ankara Kalkınma Ajansının teknik desteği kapsamında firmaların deneyimleri ve iyi uygulama örnekleri değerlendirildi.

Program kapsamında ayrıca Ankara Sanayi Odası Çevre ve İklim Değişikliği Müdürü Gözde Yakın tarafından "SKDM'nin İhracat ve Ankara Üzerindeki Etkisi", NÜKSAK Uzmanı Hasan Töre Silis tarafından "ASO Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK)" ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Sanayi Geliştirme Koordinatörü Hakan Hatipoğlu tarafından "Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi (NETBİS)" konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA