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Nükleer İlaç Taşımacılığı Sağlık Lojistiğinde Kritik Bir Alan

Nükleer İlaç Taşımacılığı Sağlık Lojistiğinde Kritik Bir Alan
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Asset Air Cargo İş Geliştirme Yöneticisi Ezgi Kaptan, nükleer ilaçların taşınmasının yüksek güvenlik, hız ve hassasiyet gerektirdiğini vurguladı. Kanser tedavisinde kullanılan radyofarmasötik ilaçların belirli bir sürede kullanılmasının önemine değinen Kaptan, Türkiye'nin bu alanda bölgesel bir lojistik merkezi olabileceğini ifade etti.

Sağlık lojistiğinde kritik bir alan olan nükleer ilaç taşımacılığı üzerine açıklamalarda bulunan Asset Air Cargo İş Geliştirme Yöneticisi Ezgi Kaptan, kanser tedavisi ve tıbbi görüntüleme için kullanılan ilaçların taşınmasının yüksek güvenlik, hız ve hassasiyet gerektirdiğini ifade ederek, Asset Air Cargo'nun bu alanda sunduğu çözümleri paylaştı.

Özellikle kanser tedavisinde kullanılan radyofarmasötik ilaçların belirli bir yarılanma süresine sahip olduğunu belirten Ezgi Kaptan, bu ilaçların belirlenen süre içinde teslim edilmezse etkinliğini kaybettiğini söyledi. Kaptan, "Nükleer ilaçlar, üretildiği andan itibaren belirli bir süre içinde kullanılmalı. Eğer gecikirsek, ilaç etkisini yitiriyor ve hastalar için yeniden üretilmesi gerekiyor. Bu hem zaman kaybına hem de ciddi maliyetlere yol açıyor. En kritiği ise tedavi için ümitle şifa bekleyen hastaların sağlığına kavuşması. Biz, bu ilaçları birkaç saat içinde ilgili hastane veya sağlık kuruluşuna ulaştırmak için konusunda uzman yöneticilerimiz ve saha ekiplerimizle 24 saat kesintisiz özel lojistik çözümleri geliştiriyoruz" dedi.

Özel kurşun kaplı konteynerler ile taşınıyor

Nükleer ilaçların taşınmasının sıradan ilaç taşımacılığından çok daha karmaşık olduğunu belirten Kaptan, özel kurşun kaplı konteynerler, radyasyon ölçüm sistemleri ve güvenlik protokollerinin kullanıldığını vurguladı. Kaptan, "Bu ilaçların taşınması için uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve yerel düzenleyici kurumların belirlediği kurallara uymamız gerekiyor. Nükleer ilaçları kurşun kaplı özel konteynerlerde taşıyoruz. Ayrıca, taşımalarımız yetkili sağlık personeli ve radyasyon güvenliği uzmanları tarafından takip ediliyor" diye konuştu.

"Radyoaktif ilaçlarda sıcaklık ve şok kontrolü kritik"

Asset Air Cargo nükleer ilaç taşımacılığında sadece radyasyon güvenliği değil, sıcaklık ve sarsıntı kontrolü gibi faktörleri de göz önünde bulundurduğunu belirten Ezgi Kaptan bu alandaki önlemleri, "Bazı nükleer ilaçlar, belirli bir sıcaklık aralığında saklanmalı. Eğer ısı değişimi olursa, ilacın kimyasal yapısı bozulabiliyor. Bu yüzden, taşıma sırasında anlık sıcaklık izleme ve sarsıntı sensörleri kullanıyoruz. Böylece, herhangi bir ani sıcaklık değişimi ya da sarsıntı olduğunda sistemimiz anında alarm veriyor ve müdahale ediyoruz" ifadeleri ile açıkladı.

" Türkiye'yi nükleer tıp lojistiğinde bölgesel lider yapacağız"

Nükleer tıp alanındaki taşımaların büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirten Kaptan, Türkiye'nin bu alanda bölgesel bir lojistik merkezi olabileceğini söyleyerek, "Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın kesişim noktasında yer alıyor. Bu avantajı kullanarak, ülkemizi nükleer tıp lojistiğinde bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Asset Air Cargo olarak, uluslararası sağlık kuruluşları ve ilaç firmalarıyla iş birlikleri yaparak bu alanda yatırımlarımızı artırıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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