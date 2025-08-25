Novo Nordisk Türkiye'nin yeni İletişim ve Kurumsal İlişkiler Lideri, Füsun Feridun oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Novo Nordisk, organizasyonundaki iletişim ve kurumsal ilişkiler yapılanmasını güçlendirmek üzere Türkiye'de yeni bir döneme adım atıyor.

Sağlık, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Feridun, Apple, IBM, AstraZeneca, Siemens, Avea ve Turkcell gibi küresel ve yerel markaların dönüşümünde rol aldı.

Kriz yönetiminden marka itibarına, lider iletişiminden medya ve sürdürülebilirlik iletişimine pek çok alanda sorumluluk üstlenen Feridun, şirketin küresel hedefleriyle Türkiye'deki kurumsal önceliklerinin stratejik uyum içinde yönetilmesine katkı sağlayacak.

Son 10 yılda Apple Türkiye İletişim Liderliğini yürüten ve Apple CEMEA liderlik ekibinde yer alan Feridun, tecrübesiyle Novo Nordisk'in toplum sağlığı vizyonuna stratejik katkılar sunmayı hedefliyor.

Şirketin Türkiye'deki iletişim stratejilerine liderlik etmeye başlayan Füsun Feridun, yeni görevinde Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar'a bağlı olarak çalışacak.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Feridun, 2012'de MediaCat tarafından "Fark yaratan İletişim Lideri" seçilen deneyimli iletişimci, kariyeri boyunca yönettiği toplumsal fayda odaklı projelerle sektörün saygın isimleri arasında gösteriliyor.

Kurumsal iletişim fonksiyonunun bağımsız departman olarak yeniden yapılanmasının da bir parçası olan bu atamayla, şirket, toplum ve sağlık odaklı vizyonunu her platformda daha güçlü anlatmayı hedefliyor.