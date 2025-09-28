Nostaljik Orient Express Bu Yıl İkinci Kez Türkiye'de
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, nostaljik tren Orient Express'in 1 Ekim'de İstanbul'a geleceğini duyurdu. Tren, Paris'ten başlayarak Türkiye'ye ulaşacak ve yolcular dönüşlerini uçakla gerçekleştirecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, nostaljik tren Orient Express'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini belirterek, trenin Paris'ten başlayan seferinin ardından 1 Ekim'de İstanbul'a ulaşacağını bildirdi.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa'nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Express'in bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı.
Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan trenin, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaşacağını aktaran Uraloğlu, "1 Ekim'de saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak tren, 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, trenin toplam 16 vagondan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu, seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul'a trenle gelen yolcular, dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor."