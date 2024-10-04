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Nobel İlaç 70. Yılını Coşkuyla Kutladı

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Nobel İlaç, 70. kuruluş yıl dönümünü düzenlediği etkinlikte sağlık, siyaset ve medya dünyasından önemli isimlerin katılımıyla kutladı. Etkinlikte Budapeste Gypsy Senfoni Orkestrası ve Ajda Pekkan'ın performansları öne çıktı.

Nobel İlaç, 70. yılını düzenlediği bir etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan'da bulunan beş kampüsteki 11 üretim tesisi, 6 AR-GE merkezinin yanı sıra, dünyada 3 bine yakın ruhsat sayısı ile farklı coğrafyalara yayılmış 4 binden fazla çalışanı olan Nobel İlaç, 70. kuruluş yıl dönümü için davet düzenledi.

Davete Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra, siyaset, iş ve medya dünyasından isimler katıldı.

Açılışını 100 kişiden oluşan Budapeste Gypsy Senfoni Orkestrası'nın yaptığı davette, rumba flamenko grubu Chico&The Gypsies de performansıyla öne çıktı. Gecede Ajda Pekkan sahne aldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, 70 yılda yerel bir eczaneden uluslararası bir ilaç şirketine dönüştüklerini belirterek, "1954'te abilerim tarafından bir eczanede yazılmaya başlanan bu öykü, her biri işinin ehli olan çalışma arkadaşlarımızın adanmışlıkları sayesinde bugün uluslararası arenada da güçlenerek büyüyen bir başarı hikayesine dönüştü. Geldiğimiz noktadan geriye dönüp baktığımızda, 24 ülkede yapılanması ile 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, uluslararası ilaç markaları yaratan bir şirket haline geldik." ifadelerini kullandı.

70 yıl boyunca önceliklerinin yeniliği takip etmek olduğunu aktaran Ulusoy, insan sağlığına en yüksek katkıyı sağlayacak ürünleri geliştirmeyi ve Türkiye'nin kalkınmasına destek sunmayı önemsediklerine dikkati çekti.

Ulusoy, ilaç sektörünün geleceğinin şekillenmesinde payı bulunan öncü şirketlerden biri olduklarını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda da ilacı tüm insanlar için erişilebilir kılma hedefine katkı sağlama vizyonumuz doğrultusunda çalışmaya devam ederek daha nice 70 yılları da birlikte kutlayacağımıza inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi

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