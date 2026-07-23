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Nizip'ten 6 ayda 201 milyon dolarlık ihracat

Nizip'ten 6 ayda 201 milyon dolarlık ihracat
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Gaziantep'in Nizip ilçesi, yılın ilk yarısında 201 milyon 360 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, yıl sonunda 400 milyon dolar, uzun vadede ise 1 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinden yılın ilk yarısında 201 milyon 360 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, AA muhabirine, ilçenin üretim ve ihracat odaklı yapısıyla bölgenin önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Nizip'in 2011'de 11 milyon dolar olan ihracatının Ticaret Odasının uzun yıllardır yürüttüğü çalışmaların katkısıyla geçen yıl 375 milyon dolara yükseldiğini belirten Özyurt, bu yıl ise 400 milyon doların üzerine çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yılın ilk 6 ayında 200 milyon dolar barajının aşılmasının önemli bir başarı olduğunu dile getiren Özyurt, üretim ve rekabet gücüyle ihracatı artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Özyurt, 2012 yılında ilçede Gümrük Müdürlüğünün faaliyete geçmesinin ihracat süreçlerini hızlandırdığını, hem zaman hem de maliyet açısından firmalara önemli avantaj sağladığını belirtti.

Nizip'in özellikle ofis mobilyaları sektöründe Gaziantep'e öncülük ettiğini söyleyen Özyurt, sektörün üretim, ihracat ve istihdam açısından ilçe ekonomisinin lokomotif alanlarından biri olduğunu ifade etti.

İlçede birçok sektörde üretim çeşitliliğinin sürdüğünü belirten Özyurt, firmaların hem iç pazara hem de yurt dışına yönelik üretim yaptığını söyledi.

Özyurt, Nizip Ticaret Odası olarak kısa vadede ilçenin ihracatını 750 milyon dolara, uzun vadede ise 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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