Haberler

Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı ile Elazığ'ın İş Gücü Sorunu Ele Alınıyor

Güncelleme:
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, nitelikli iş gücünün yatırım süreçlerindeki önemini vurgulayarak, mesleki eğitime dikkat çekti. Türkiye İş Kurumu işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, nitelikli eleman yetiştirme süreçleri ele alındı.

Nitelikli iş gücünün üretim ve yatırım süreçlerindeki öneminde değinen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "En modern tesisleri kurabilir, sermayemizi ortaya koyabiliriz; ancak bu tesisleri çalıştıracak nitelikli eleman bulamazsak yatırımın bir anlamı kalmıyor" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye İş Kurumu Elazığ İl Müdürü Abdullah Balcı ve kurum yetkililerini ağırladı. Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı İşbirliği Protokolü" kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Elazığ iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, kentin üretim gücünü artıracak nitelikli eleman yetiştirme süreçleri ele alındı.

Nitelikli iş gücünün üretim ve yatırım süreçlerindeki hayati rolüne vurgu yapan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Bir işletmenin üç temel unsuru var. Sermaye, hammadde ve nitelikli iş gücü bir araya geldiğinde yatırım değer kazanır. En modern tesisleri kurabilir, sermayemizi ortaya koyabiliriz; ancak bu tesisleri çalıştıracak nitelikli eleman bulamazsak yatırımın bir anlamı kalmıyor. Üyelerimizi ziyaret ettiğimizde en sık duyduğumuz sorun, nitelikli eleman eksikliği oluyor. Mesleki eğitime önem veriyoruz. TOBB öncülüğünde birçok meslek lisesi açıldı. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde de bir meslek lisesi faaliyete geçirildi. İŞKUR ve TOBB işbirliğiyle yürütülen Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) sayesinde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu elemanlar yetiştiriliyor. 23 Eylül 2024'te hayata geçirilen bu programla hedefimiz; ihtiyaç duyulan niteliklere sahip bireyler yetiştirerek istihdamı artırmak ve işsizlerimizin mesleki yetkinliklerini geliştirmek. Bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz" diye konuştu.

Programın işverenlere büyük kolaylık sağladığını belirten İŞKUR Elazığ İl Müdürü Abdullah Balcı, "TSO ile yürüttüğümüz bu çalışma, oda ve borsalarımıza özel bir proje. İşverenlerimize son derece esnek şartlarda nitelikli eleman yetiştirme imkanı sunuyor. Başkanımızın güçlü desteğiyle sahada bu sorunu çözmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bir tek eleman bile yetiştirsek bizim için çok büyük kazançtır" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
