Nissan Türkiye'nin deprem yardımları 40 milyon TL'yi aştı

Nissan Türkiye, deprem felaketinin yaşandığı şubat ayından bu yana bölgeye 40 milyon TL'den fazla bağış desteği sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araç, ulaşım ve acil ihtiyaç malzemesi sağlamanın yanı sıra 1 milyon avro nakdi yardım bağışında bulunan Nissan Türkiye, otomotiv sektöründe öncü olarak başlattığı bir müşteri bağış programı ile de afet bölgesine yaptığı yardımları sürekli hale getirmişti.

Nissan'ın mart ayında başlattığı kampanyada şu ana kadar 17 milyon 320 bin TL'lik fon deprem bölgesine aktarılırken, toplam yardım tutarı da 40 milyon lirayı aştı.

Müşterileri ve bayileriyle birlikte hareket eden Nissan Türkiye, AFAD, Ahbap, AKUT veya Kızılay'a 20 bin TL bağış yapan müşterilerine bağış makbuzlarını Nissan yetkili satıcılarına ibraz etmeleri halinde bu meblağı, satın alacakları aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatından düştüğü kampanyaya mayıs ayında da devam ediyor.

Kampanya aracılığıyla ilk ay 4 milyon TL'nin üzerinde bir fon yaratılırken, ikinci ayın sonunda bu rakam 14 milyon TL'ye ulaştı. Nissan Türkiye, mayısta da devam ettiği bağış kampanyasıyla ay sonuna kadar 20 milyon TL'ye yakın bağış sağlamayı öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Türkiye'nin yaralarını sarmaya gayret edeceklerini ve çabalarının süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yalnızca Nissan kullanıcıları için değil, Türkiye için atılabilecek her adımda Nissan Türkiye olarak var olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda bize destek veren müşterilerimize de katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sorumlu marka bilinciyle hareket ettiğimiz bu kampanya ile Nissan'ın sürdürülebilirlik vizyonuyla bağdaşan sosyal sorumluluk hareketimiz 2023'te daha sıklıkla duyacağınız sürdürülebilirlik planımızın ilk ve en önemli adımı."