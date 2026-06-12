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Tüik: Nisan Ayında Tavuk Yumurtası Üretimi Yüzde 18,9 Arttı

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TÜİK verilerine göre, nisan ayında tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 artarak 1 milyar 844 milyon 973 bin adede ulaştı. Tavuk eti üretiminde ise yıllık bazda yüzde 0,5 azalış yaşandı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, tavuk yumurtası üretimi nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 artarak 1 milyar 844 milyon 973 bin adede ulaştı.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 artarak 1 milyar 844 milyon 973 bin adet olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi aynı dönemde yüzde 0,5 azalarak 236 bin 310 ton olurken, kesilen tavuk sayısı da yüzde 0,2 düşüşle 127 milyon 357 bin adet olarak kaydedildi.

Ocak-nisan dönemini kapsayan dört aylık süreçte ise tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 7 milyar 488 milyon 479 bin adede yükseldi. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1 artışla 504 milyon 197 bin adede çıkarken, tavuk eti üretimi yüzde 1,6 artarak 934 bin 960 ton oldu.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA ARTTI

TÜİK verilerine göre, tavuk eti üretimi aylık bazda yükseldi. Mart ayında 232 bin 63 ton olan tavuk eti üretimi, nisan ayında yüzde 1,8 artarak 236 bin 310 ton olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretiminde ise aylık bazda düşüş görüldü. Bir önceki ay 1 milyar 920 milyon 705 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, nisan ayında yüzde 3,9 azalarak 1 milyar 844 milyon 973 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA
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