Türkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 16,49 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,49 artarak yaklaşık 4 milyar 731 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 911 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 820 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 16,49 artışla yaklaşık 4 milyar 731 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 969 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 997 milyon metreküple Azerbaycan ve 945 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ise ABD 379 milyon metreküple ilk sırada yer aldı. ABD'yi 370 milyon metreküple Cezayir ve 101 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Konutlarda gaz tüketimi 3 milyar 190 milyon metreküpe ulaştı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, nisanda yıllık bazda yüzde 11,46 artarak yaklaşık 5 milyar 780 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi 1 milyar 186 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe doğal gaz tüketimi ise 539 milyon metreküp oldu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi bu dönemde 3 milyar 190 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı nisan sonunda 4 milyar 185 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 885 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 300 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde depolandı.