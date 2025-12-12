Nippon Steel gelecek 5 yılda yaklaşık 6 trilyon yenlik küresel yatırım hedefliyor

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corp gelecek 5 yıl içinde küresel bazda yaklaşık 6 trilyon yenlik (39 milyar dolar) yatırım hedeflediğini bildirdi.

Firma açıklamasına göre Nippon Steel, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için ülke içi ve deniz aşırı yatırımlarını genişletmeyi hedefliyor.

Buna göre firma, bu yıl satın aldığı United States Steel Corp'un (US Steel) tesislerinin modernizasyonu dahil çeşitli alanlarda küresel bazda 5 yıl içinde yaklaşık 6 trilyon yen tutarında yatırım yapacak.

Yeni yatırım planı kapsamında demir ve çeliğe yönelik azalan yurt içi talebe karşı yüksek fırınların modernizasyonu ve bazı iş operasyonlarının düzene sokulması hedefleniyor.

Açıklamada başkent Tokyo'da düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasına yer verilen Nippon Steel Başkanı İmai Tadaşi, "Entegre üretimi güçlendirecek yatırımlar yoluyla yönetim kaynaklarımızı yoğunlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Stratejik hedef "100 milyon tonluk" küresel üretim

Bu arada Japon üretici, ABD yönetiminin onayının ardından Haziran 2025'te US Steel firmasını satın almış ve 2028'e kadar bu firmaya yaklaşık 11 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etmişti.

Taahhütlerin "sıfırdan projeye" yapılacak ilk yatırımları da kapsayacağı ve iki firmanın "sınıfının en iyi teknoloji ve üretim kabiliyetlerine sahip dünya lideri" çelik üreticisi olacağı bildirilmişti.

Nippon Steel, ortaklıkla, yıllık ham çelik üretim kapasitesini 86 milyon tona ulaştırmayı ve stratejik "100 milyon tonluk küresel ham çelik üretim kapasitesi" hedefine yaklaşmayı amaçlıyor.