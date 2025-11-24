Nippon Paint-Betek'ten 15 Milyon Dolarlık Yeni Su Bazlı Üretim Tesisi

Dünyanın önde gelen boya şirketlerinden Japonya merkezli Nippon Paint Holding ile gerçekleştirdiği güç birliğinin ardından Nippon Paint-Betek, 15 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği yeni su bazlı üretim tesisini devreye aldı.

Filli Boya ve Dalmaçyalı gibi güçlü markalarını Türkiye'ye kazandıran Betek, 2019 yılında Japonya merkezli Nippon Paint Holding ile gerçekleştirdiği güç birliğinin ardından bölgesel güçlerden biri olma yolunda ilerliyor. Sorumluluk coğrafyasında üretim, inovasyon, Ar-Ge ve teknoloji üslerinden biri olarak konumlanan şirket, bu doğrultuda ileri teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Tüm süreçlerin uçtan uca otomasyonla yönetildiği, sektörün en ileri üretim altyapılarından biri olarak tasarlanan 2'nci Su Bazlı Üretim Tesisi'ni devreye alan şirket, 15 milyon dolara mal olan yeni yatırımıyla üretim süreçlerini daha hassas ve hızlı hale getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, yıllık 225 bin ton üretim kapasitesiyle şirketin toplam kapasitesini 345 bin tona çıkaran ve 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Gebze Üretim Tesisi'ne ek olarak kurulan yeni tesis ile üretim ve ürün kalitesinde hassasiyetin artırılması, şirketin inovasyon odaklı büyüme vizyonunun da güçlendirilmesi hedefleniyor. Enerji optimizasyonu sayesinde elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 20 oranında azalma ve süreç verimliliğiyle atık miktarında düşüş sağlaması ise şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor. 2'nci Su Bazlı Üretim Tesis ile daha esnek ve daha hızlı bir üretim kabiliyeti kazanan şirket, pazardaki değişimlere, müşteri taleplerine ve yeni ürün geliştirme süreçlerine çok daha hızlı karşılık vermeye hazırlanıyor.

"Türkiye'ye olan inancının güçlü bir simgesi"

Törene katılan Nippon Paint-Betek Yönetim Kurulu Başkanı Yaw Seng Heng, Betek'in Nippon Paint Holding için önemine dikkat çekerek, "Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yeni tesis, sadece bir üretim yatırımı değildir. Bu tesis, şirketimizin Türkiye'ye olan inancının güçlü bir simgesidir. Aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel üretim ve inovasyon üssü olma yolunda yükselişinin somut bir göstergesidir. Büyümeye, yeniliklere ve liderlik etmeye devam edeceğiz; Betek, Nippon Paint ve Türkiye için daha parlak ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte şekillendireceğiz" dedi.

"Ülkemizin bölgesel üretim üssü olma vizyonuna katkı sağlıyoruz"

Betek Türkiye Grubu CEO'su Tayfun Küçükoğlu ise, "Holding için ülkemizin bölgesel üretim ve lojistik üssü olma vizyonuna katkı sağlıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bu vizyonun taşıyıcısı olabilecek bilgi, birikim ve iradeye sahibiz. Bu doğrultuda, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak her adımı kararlılıkla atıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız yeni tesisimiz gibi yatırımlar, bölgesel güç olma yolunda üstlendiğimiz bu yeni görevde gücümüze güç katacaktır" diye konuştu.

"Tesis, Betek'in gelecek 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak"

2'nci Su Bazlı Üretim Tesisi'nin şirketin üretim anlayışında yeni bir sayfa açtığını kaydeden şirketin Genel Müdürü Gökhan Güner, "Betek'i sadece bugünün değil, geleceğin de sektör lideri olarak konumlandırıyor ve bizi daha ileriye taşıyacak stratejik adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda şirketimizin ana lokomotifi olan dekoratif boyalar segmentinin en büyük hacmini oluşturan su bazlı boyalarımızı yeni bir faza taşıyacak, şirketimizin gelecek 10 yıllık ihtiyacını karşılamak üzere hizmet verecek 2'nci Su Bazlı Üretim Tesisi'miz, şirketimizin son yıllardaki en büyük yatırım hamlesi oldu. Bu fabrika ile otomasyonda güç kazanarak verimliliğimizi ve üretim kapasitemizi daha da artıracağız. Yeni tesisimiz, sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adım olup elektrik tüketimimizi yaklaşık yüzde 20 oranında azaltacak. Scope 2 emisyonlarını düşürmeye de katkı sağlayacak bu yatırım, üretim süreçlerimizdeki dönüşümün güçlü bir göstergesi olacak" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL