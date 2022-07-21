Nilüfer'in ekolojik buğdayının hasadı başladı

Nilüfer Belediyesi'nin ekolojik tarım koşullarında üretimini yaptığı buğdaylarda hasat dönemi başladı. Halkı sağlıklı gıdayla buluşturmak amacıyla üretilen buğdayların hasadını yakından takip eden Başkan Turgay Erdem, buğdayların taş değirmende tam buğday ununa dönüştürüleceğini ve bu un ve unlu mamullerin de Nilüfer Bostan'da halkla buluşturulacağını söyledi.

Ekolojik tarım koşullarında üretim yaparak halkı sağlıklı gıdayla buluşturan Nilüfer Belediyesi, bu yıl toplam 140 dönüm arazi üzerine buğday ekimi yaptı. Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün bölge şartlarında yaptığı denemeler sonucunda en yüksek verim alınan Rumeli ve Ceyhan 99 cinsi buğdaylar, S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) tarafından Nilüfer'in çeşitli kırsal mahallelerine ekildi. Kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen buğdaylarda, hasat dönemi başladı. Konaklı Mahallesi'nde 7 dönüm arazide yapılan buğday hasadını, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yakından takip etti. Sağlıklı gıdayı herkes için erişilebilir kılmak hedefiyle 2018 yılından bu yana ekolojik tarım koşullarına uygun büyük ölçekli üretim yaptıklarını vurgulayan Başkan Erdem, bu yıl da verimli bir sezon beklediklerini söyledi. Hasat yapılan buğdayların büyük bir bölümünü taş değirmende öğütülüp, tam buğday ununa dönüştüreceklerini söyleyen Başkan Erdem, "Tam buğday unlarını ve bu undan elde edilmiş mamulleri, Nilüfer Bostan satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

Nilüfer'in çeşitli bölgelerinde yaptıkları buğday üretim denemeleri sonucunda en yüksek verimi Rumeli ve Ceyhan99 buğday çeşitlerinden aldıklarını söyleyen Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Danışmanı Arca Atay da, bu yıl yaklaşık 140 dönüm araziye bu çeşit buğdayın ekildiğini ifade etti. Ekolojik tarım koşullarında yetiştirdikleri buğdaydan bu yıl iyi bir rekolte beklediklerini söyleyen Atay, "Bu koşullarda bir dönümden alınan 150-200 kilogram buğday, iyi bir rakamdır. Biz, bunu geçmiş dönemde 350 kilograma kadar çıkartmıştık. Bu yıl da 250-300 kilogram kadar verim bekliyoruz. Kimyasal gübre, tarım ilacı kullanmıyoruz. Ekolojik tarım koşullarında üretimlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi