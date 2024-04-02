Niğde OSB, Devlet Teşvikleriyle Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Devletin sağladığı teşviklerle son dönemde yatırımcıların ilgi gösterdiği Niğde Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), 6 bin 100 kişilik çalışan gücüyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kurulduğu 1986 yılında 112 parsel, 261 hektarlık alanda faaliyet gösteren Niğde Osb'de, bugün 705 hektar alanda 137 parselde 105 firma üretim yapıyor.

Yaklaşık 6 bin 100 kişinin istihdam edildiği Niğde Osb'de 26 parselde de yeni tesisler kuruluyor.

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, yaptığı yazılı açıklamada, bölgesel ve sektörel teşvik programında yer alan Niğde OSB'de yatırımcıların KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği gibi avantajlardan yararlandığını belirtti.

OSB'nin, Niğde-Ankara Otoyolu'nun açılması, kentin limana olan yakınlığı, genç nüfusun fazlalığı, deprem riski az olan iller arasında yer alması nedeniyle yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Altunbaş, sanayicilere her alanda destek verdiklerini bildirdi.

Altunbaş, Niğde OSB'nin konum açısından ithalat ve ihracata elverişli, ihtisas gümrük bölgesi olmasıyla sanayicilere ciddi ekonomik kazanç sağladığını vurgulayarak, yoğun talep nedeniyle Niğde OSB'nin alanını genişletme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Güneş enerjisi sistemi (GES), atık su ve içme suyu arıtma tesisi, elektrik ve doğal gaz dağıtım hatlarıyla her türlü altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla sanayicilere destek sağladıklarını belirten Altunbaş, şunları kaydetti:

"6 milyon dolarlık yatırımla 6 megavat kapasiteli güneş enerjisi sistemi OSB'ye yenilenebilir enerji sağlıyor. Ayrıca genişleme alanında çalışmaları devam eden 504 ve 41,7 hektarın yapılaşmaya uygun olmayan bölümlerinde oluşturulacak teknik altyapı alanlarında, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat kapsamında Sınırda Karbon Vergisi Uygulaması'na hazırlanması ve ABD'nin de benzer uygulamalara gidecek olması, kullandığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını kanıtlayan firmaların ihracat yapabilecek olması nedeniyle Niğde OSB'deki firmaların tükettikleri elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunu karşılamak üzere yaklaşık 60 megavat kapasiteli GES tesisi kurularak yenilenebilir enerjiye ulaşılmasını planlıyoruz."