Niğde'de zirai don elmayı vurdu

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, elma ağaçlarının zirai don nedeniyle büyük zarar gördüğünü söyledi.

Niğde'de geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai donun ardından sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, meteorolojik verilerin ölçülmeye başlandığı tarihten bu yana en soğuk nisan ayının yaşandığını ve 2.5 saat içinde 10 derecelik ani bir sıcaklık değişiminin ilk kez gözlemlendiğini belirtti. Türkiye'nin dünya elma üretiminde 4 milyon 717 bin 500 tonluk üretimle Çin ve ABD'den sonra üçüncü sırada yer aldığını vurgulayan Kaplan, yaklaşık 450 bin tonluk ihracatla yılda 400-450 milyon dolar gelir elde edildiğini ancak 10-15 Nisan tarihlerinde yaşanan don olaylarının sadece bu yılki değil, 2026 yılı rekoltesini de olumsuz etkilediğini kaydetti. Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında uygulama yılında yer alan riskler için 'tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.6.1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanun'dan yararlanamaz deniyor.' Ancak dün Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimini yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için Tarım Bakanlığı çalışmalarına başladı' dedi. Meclis Genel Kurulu'nda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tarım ürünlerinde zarara yol açan zirai don olayının etkilerinin araştırılması amacıyla verilen ortak önergenin kabul edilmesi ve 3 ay süreyle görev yapacak bir araştırma komisyonunun kurulacak olması, tarım sektörümüz ve ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Meclisimize teşekkür ederiz."

Kaplan, üreticilerin karşı karşıya kaldığı zorlukların yalnızca hasat kaybıyla sınırlı olmadığını, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması için kapsamlı önlemler alınması gerektiğini de vurguladı. Vergi ve sigorta primlerinin ertelenmesinin, işçi çıkarmalarının önlenmesinin üreticiler için büyük önem taşıdığını belirten Kaplan, aynı zamanda faizsiz ve uzun vadeli kredilerin sağlanması, mevcut kredilerin iki yıl süreyle faizsiz ertelenmesi gibi destek beklentilerinin olduğunu, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) projelerinde sürenin uzatılması, destek miktarlarının artırılması ve üreticinin üzerindeki öz kaynak yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasına Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu'nun yanı sıra, Niğde Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, NİTSO Meclis Başkanı Serdar Ecemiş, NTB Meclis Başkanı Haluk Çakmak ve STK'ların yönetim kurulu üyeleri de katıldı. - NİĞDE